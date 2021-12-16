Myanmar, ayrılıkçı RPF'ye mensup 5 militanı Hindistan'a teslim etti

Myanmar'ın, kuzeydoğu sınırında faaliyet gösteren ayrılıkçı Devrimci Halk Cephesi'ne (RPF) mensup 5 militanı Hindistan'a teslim ettiği bildirildi.

Hindistan basınında çıkan haber de, RPF üyelerinin Hindistan Hava Kuvvetlerine ait bir uçakla Manipur eyaletine getirildiği kaydedildi.

Haber de, söz konusu militanların, Myanmar güvenlik güçleri tarafından ağustos 2020'de ele geçirildiği ve Sagaing bölgesindeki bir hapishanede tutuldukları belirtildi.

RPF militanları kasımda Hindistan ordusundan bir albay, eşi ve oğlunun yanı sıra 4 askeri öldüklerini itiraf etmişti.

Manipur merkezli faaliyet gösteren RPF, Hindistan'dan ayrılmak amacıyla 1978'den beri eylemlerini sürdürüyor.

Myanmar, 2020'de Assam ve Manipur eyaletlerinde ayrılıkçı gruplara mensup 22 militanı Hindistan'a teslim etmişti.

Hindistan ve Myanmar, son yıllarda sınır bölgelerinde barış ve istikrarı taahhüt eden çok sayıda savunma iş birliği anlaşmaları imzalamıştı.

AA / Nuri Aydın - Son Dakika Haberleri

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