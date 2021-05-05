Myanmar askeri yönetimi, uluslararası kanallara erişim sağlayan uydu alıcılarını yasakladı
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Myanmar askeri yönetimi, uluslararası kanallara erişim sağlayan uydu alıcılarını yasakladı

Myanmar askeri yönetimi, uluslararası kanallara erişim sağlayan uydu alıcılarını yasakladı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Myanmar'da askeri darbeyle seçilmiş hükümeti indiren ordu, uluslararası televizyon kanallarına erişim sağlayan televizyon uydu alıcılarının kullanımına yasak getirdi.

KUALA Myanmar'da askeri darbeyle seçilmiş hükümeti indiren ordu, uluslararası televizyon kanallarına erişim sağlayan televizyon uydu alıcılarının kullanımına yasak getirdi.

Myanmar ordusunun yayın organlarından MRTV'de yer alan haberde, askeri yönetimin artık televizyon uydu alıcılarını yasa dışı gördüğü belirtilerek, "Yasa dışı medya organları ulusal güvenliğimize zarar vermekte, kamu düzenini bozmakta ve insanları ihanete teşvik etmektedir." ifadesi yer aldı.

Askeri yönetim, uydu alıcısı kullandığı tespit edilen vatandaşların bir yıl hapis cezası veya 500 bin Kyat (2 bin 670 TL) para cezasına çarptırılacağı uyarısında bulundu.

1 Şubat darbesinin ardından geniş katılımlı protestoların organize edilmesini önlemek için askeri yönetim, kablosuz internet erişimine de yasak getirmişti.

Myanmar'ın BM Büyükelçisinden ABD'ye "daha fazla yaptırım" çağrısı

Öte yandan Myanmar'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kyaw Moe Tun, ABD yönetimine Myanmar ordusuna daha fazla yaptırım uygulama çağrısında bulundu.

BM Kongresinde konuşan Tun, "Washington yönetimi, Myanmar ordusuna geri adım attırabilmek için, devlete ait petrol ve gaz şirketleri ile devlet bankalarına yaptırım uygulamalıdır." dedi.

ABD yönetimi, 8 Nisan'da, Myanmar ordusuna ait mücevher firması Myanmar Gems Enterprise (MGE) adlı kamu şirketine yaptırım uygulanacağını duyurmuştu.

21 Nisan'da ise ABD, Myanmar ordusuna ait kereste ve inci ihracatından sorumlu 2 kamu şirketini yaptırım listesine almıştı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestoculara silahlı müdahalesi sonucu şimdiye kadar 769 sivil yaşamını yitirdi.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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