Myanmar askeri yönetimi devrik lider Suu Çii'nin partisini feshedecek
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Myanmar askeri yönetimi devrik lider Suu Çii'nin partisini feshedecek

Myanmar askeri yönetimi devrik lider Suu Çii'nin partisini feshedecek
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Myanmar'da askeri yönetim, darbenin ardından iktidardan indirilen ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'nin liderliğini yaptığı, Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) partisinin feshedileceğini açıkladı.

KUALA Myanmar'da askeri yönetim, darbenin ardından iktidardan indirilen ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'nin liderliğini yaptığı, Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) partisinin feshedileceğini açıkladı.

Darbenin ardından kurulan Birlik Seçim Komisyonunun (UEC) bugün parti liderleriyle düzenlediği toplantıda, Kasım 2020 genel seçimlerindeki hile iddiaları gündeme getirildi.

Toplantıya, 53 parti lideri katılırken askeri yönetimi tanımayan 38 siyasi parti ise yer almadı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan UEC Başkanı Thein Soe, 2020 seçimlerindeki hile iddialarına karıştığı gerekçesiyle NLD partisinin feshedileceğini ve parti liderlerinin "vatan haini" olarak yaftalanacağını kaydetti.

Soe, NLD'nin ne zaman feshedileceğine dair detay vermedi.

Seçimlerde hile iddiaları

Myanmar'da 8 Kasım 2020'de düzenlenen genel seçimlerde Suu Çii'nin partisi NLD, mecliste 238 ve senatoda 138 sandalye kazanarak iktidarını korumuştu.

Ordunun desteklediği Birlik, Dayanışma ve Kalkınma Partisinin (USDP) lideri Than Htay, oy sayımlarında NLD görevlilerinin birçok sandıkta parti oylarını ikişer, üçer defa sayarak hile yaptığı iddiasında bulunmuştu.

Seçim Komisyonu, hile iddialarının asılsız olduğu ve NLD'nin seçimleri kazandığı yönünde hüküm vermişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne dek 810 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin, askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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