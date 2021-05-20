Myanmar askeri yönetimi, darbe karşıtı 100 diplomatı ülkeye geri çağırdı

KUALA Myanmar'da askeri darbeyle seçilmiş hükümete el koyan ordu, darbeye karşı çıkan dış misyonlardaki yaklaşık 100 çalışanına ülkeye geri dönmeleri talimatı verdi.

KUALA Myanmar'da askeri darbeyle seçilmiş hükümete el koyan ordu, darbeye karşı çıkan dış misyonlardaki yaklaşık 100 çalışanına ülkeye geri dönmeleri talimatı verdi.

Kyodo News'e sızdırılan bir belgede, Myanmar askeri yönetiminin, aralarında İngiltere, Singapur, ABD ve Japonya'nın da bulunduğu 20 ülkedeki büyükelçilik çalışanlarının görevini sonlandırdığı belirtildi.

Yaklaşık 100 kişiden oluşan diplomat listesindeki isimler için, askeri yönetimi tanımadıklarını açıkça ifade etmeleri nedeniyle ülkeye geri dönmeleri talimatı verildiği kaydedildi.

Askeri darbeyi eleştirdiği için görevine son verilen Myanmar'ın Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Kyaw Moe Tun da listede yer aldı.

Myanmar'ın darbe karşıtı gazetelerindeki haberlerde, dünya genelinde onlarca diplomatın Myanmar askeri yönetimiyle çalışmayı reddettiği öne sürülmüştü.

Darbeyi desteklemediğini açıklayan Myanmar'ın Londra Büyükelçisi Kyaw Zwar Minn'ın büyükelçilik binasına girişi, askeri ataşe tarafından engellenmişti.

Bilim insanlarından dünya liderlerine "sivil hükümeti" tanıma çağrısı

Öte yandan pek çok ülkeden 100 akademisyen ve bilim insanı, dünya liderlerine hitaben yazdıkları mektupta, Myanmar'da askeri hükümete karşı 16 Nisan'da kurulan ve "sivil hükümet" olduğunu öne süren Ulusal Birlik Hükümetinin (NUG) tanınması çağrısı yaptı.

Tayland, Avustralya, Kanada, İngiltere ve ABD'den bilim insanlarının imzasını taşıyan mektupta, ülkede on yıllardır süren iç savaş ve etnik çatışmaların son bulması için, bütün etnik grupların temsil edilebileceği federal demokrasiyi kurma kararlılığını gösteren NUG'nin tanınmasının gerekli olduğu belirtildi.

Mektupta, "Sivil hükümet, Myanmar halkının daha iyi bir gelecek bulabilmesi için bir fırsattır. Bu girişimin uluslararası camia tarafından desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadesi yer aldı.

Myanmar'da darbe karşıtı milletvekillerinin oluşturduğu Ulusal Meclisi Temsil Komitesi (CRPH), 16 Nisan'da askeri hükümete karşı NUG'yi kurduklarını ilan etmişti.

5 Mayıs'ta NUG, Myanmar ordusuna karşı vatandaşları korumak için Halk Savunma Gücü adı altında silahlı birlik oluşturduklarını açıklamıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu şimdiye kadar en az 807 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin, askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız