My Little Pony: Yeni Bir Nesil Filmi
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Equestria artık büyüsünü kaybetmiştir. Yıllardır uyum içinde birlikte yaşayan ponyler, kanatlılar ve tek boynuzlular artık birlikte yaşamamaktadır. İdealist Toprak Pony “Sunny”, dünyalarına sihir ve birliği geri getirmenin yolunu bulmaya kararlıdır. Bu sırada neşeli bir tekboynuzun Kısrak Koyu’nda kendini göstermesiyle, Toprak Pony “Sunny” ve yeni arkadaşları, Equestria'ya sihri geri getirmeye, tüm ponylerin dost olduğunu ispatlamaya çalışmak için eğlenceli bir maceraya atılır.
Yönetmen: Robert Cullen, José Luis Ucha
Senaryo: Tim Sullivan, Robert Cullen, José Luis Ucha, Bonnie Zacherle
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: My Little Pony: A New Generation
Yapımcı Firma: Netflix
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 90 dk.
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 21.09.2021
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