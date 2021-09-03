SPOR MXGP of TURKEY ve MXGP of AFYON'un açılış töreni yapıldı
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SPOR MXGP of TURKEY ve MXGP of AFYON'un açılış töreni yapıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MXGP of TURKEY ve MXGP of AFYON'un açılış töreni yapıldıAta SELÇUK - Sezer AFŞAR - Ali Fuat GÜÇLÜER / AFYON (DHA) - Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8'inci etabı Bitci MXGP of TURKEY ve 9'uncu etabı Bitci MXGP of AFYON için açılış töreni yapıldı.

MXGP of TURKEY ve MXGP of AFYON'un açılış töreni yapıldı

Ata SELÇUK - Sezer AFŞAR - Ali Fuat GÜÇLÜER/ AFYON (DHA) - Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8'inci etabı Bitci MXGP of TURKEY ve 9'uncu etabı Bitci MXGP of AFYON için açılış töreni yapıldı.

Türkiye'nin dünyada ilk kez aynı hafta içerisinde iki etaba ev sahipliği yapacağı Dünya Motokros Şampiyonası'nda 4-5 Eylül tarihlerinde MXGP of TURKEY, 7-8 Eylül tarihlerinde ise MXGP of AFYON koşulacak. 'Dünyanın En İyi Pisti' ödüllü Afyon Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenecek organizasyon için gerçekleştirilen açılış törenine sporcular ve takım personellerinin yanı sıra siyaset ve spor dünyasından isimler ve çok sayıda seyirci katıldı. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Milletvekillleri Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz açılış törenine katılan isimler arasında yer aldı.

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılacak Bitci MXGP of TURKEY ve Bitci MXGP of AFYON'un açılış töreninde ayrıca Infront Moto Racing CEO'su David Luongo ile FIM Motokros Komisyonu Antonio Alia Portela da katılım gösterdi.

MEHMET ZEYBEK: İNŞALLAH BU SENE DE ÖDÜLLERİN HEPSİNİ TOPLAYACAĞIZ

Açılış töreninde söz alan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, "Sizler destek verdikçe bizler de yenilerini yapmaya gayret edeceğiz. 2018-2019'da ödül almıştık. İnşallah bu sene de ödüllerin hepsini toplayacağımızdan eminim" ifadelerini kullandı.

LUONGO: AFYONKARAHİSAR'DA OLMAK HARİKA BİR HİS

Afyonkarahisar'da olmanın harika bir his olduğunu söyleyen Luongo, "Geçen sene burada olamamıştık. Etkinliğe katılan çok fazla genç gördüğümüz için çok mutluyum. Umarım herkes bu etkinliklerden keyif alır. Herkese harika bir yarış diliyorum" dedi.

Portela ise, "Umarım bu etkinliklerden keyif alırsınız, bütün sürücülere başarılar diliyorum" diye konuştu.

Dünyanın en iyi motokrosçularının yarışacağı yarışlar yarın start alacak. Dünya Motokros Şampiyonası, 7.3 milyar kişinin yaşadığı 180 ülkede yayınlanıyor ve ölçümlenmiş 3.1 milyar izleyici tarafından izleniyor.

SPOR MXGP of TURKEY ve MXGP of AFYON'un açılış töreni yapıldı
SPOR MXGP of TURKEY ve MXGP of AFYON'un açılış töreni yapıldı
SPOR MXGP of TURKEY ve MXGP of AFYON'un açılış töreni yapıldı
SPOR MXGP of TURKEY ve MXGP of AFYON'un açılış töreni yapıldı
SPOR MXGP of TURKEY ve MXGP of AFYON'un açılış töreni yapıldı
SPOR MXGP of TURKEY ve MXGP of AFYON'un açılış töreni yapıldı
SPOR MXGP of TURKEY ve MXGP of AFYON'un açılış töreni yapıldı
SPOR MXGP of TURKEY ve MXGP of AFYON'un açılış töreni yapıldı
SPOR MXGP of TURKEY ve MXGP of AFYON'un açılış töreni yapıldı
SPOR MXGP of TURKEY ve MXGP of AFYON'un açılış töreni yapıldı
SPOR MXGP of TURKEY ve MXGP of AFYON'un açılış töreni yapıldı
SPOR MXGP of TURKEY ve MXGP of AFYON'un açılış töreni yapıldı
SPOR MXGP of TURKEY ve MXGP of AFYON'un açılış töreni yapıldı
SPOR MXGP of TURKEY ve MXGP of AFYON'un açılış töreni yapıldı
SPOR MXGP of TURKEY ve MXGP of AFYON'un açılış töreni yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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