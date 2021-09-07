SPOR MXGP of AFYON'da ilk gün sona erdi
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SPOR MXGP of AFYON'da ilk gün sona erdi

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MXGP of AFYON'da ilk gün sona erdiWMX'de Fontanesi fırtınasıAvrupa şampiyonu de BortoliAta SELÇUK - Sezer AFŞAR - Ali Fuat GÜÇLÜER / AFYONKARAHİSAR (DHA) - Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9'uncu etabı MXGP of AFYON'da ilk gün sona erdi.

MXGP of AFYON'da ilk gün sona erdi

WMX'de Fontanesi fırtınası

Avrupa şampiyonu de Bortoli

Ata SELÇUK - Sezer AFŞAR - Ali Fuat GÜÇLÜER/ AFYONKARAHİSAR (DHA) - Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9'uncu etabı MXGP of AFYON'da ilk gün sona erdi.

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyon Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen MXGP of AFYON'un ilk gününde Kadınlar Motokros Dünya Şampiyonası (WMX) ve Avrupa Motokros Şampiyonası (EMXOpen) yarışları koşuldu.

WMX'DE FONTANESI FIRTINASI

Kadınlar Motokros Dünya Şampiyonası'nda Kiara Fontanesi rüzgarı esti. Sıralama turlarında, klasman lideri Courtney Duncan'ın önünde ilk sırayı elde eden GAS GAS takımından Fontanesi, önce 1'inci yarışı, ardından da 2'nci yarışı kazanarak 50 tam puanla MXGP of AFYON'un kazananı oldu. Afyonkarahisar'da 2'nci sırayı 44 puanla Kawasaki sürücüsü Courtney Duncan elde ederken, 3'üncü sırada ise Yamaha'dan Larissa Papenmeier yer aldı. Bu zaferle birlikte toplam puanını 167'ye çıkartan Fontanesi, klasman lideri Courtney Duncan (176 puan) ile arasındaki puan farkını 9'a indirdi.

AVRUPA ŞAMPİYONU DE BORTOLİ

Avrupa Motokros Şampiyonası'nda İtalyan sürücü Davide de Bortoli, şampiyonluğunu ilan etti.

Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMXOpen) 6'ncı ve son ayağı olan Afyon'da koşulan ilk yarışı 3'üncü, 2'nci yarışı ise 1'inci sırada bitiren Honda takımının İtalyan sürücüsü Davide de Bortoli, şampiyon oldu. Davide de Bortoli, Avrupa Motokros Şampiyonası'nın son etabı Afyon'daki yarış sonrası genel sıralamada toplam puanını 249'a yükseltirken, 2'nci sıradaki Honda sürücüsü Nicolas Dercourt 214 puan, 3'üncü sıradaki Simone Croci ise 199 puanla sezonu tamamladı.

MXGP of AFYON, yarın koşulacak Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ve Dünya Gençler Şampiyonası (MX2) yarışları ile sona erecek.

SPOR MXGP of AFYON'da ilk gün sona erdi
SPOR MXGP of AFYON'da ilk gün sona erdi
SPOR MXGP of AFYON'da ilk gün sona erdi
SPOR MXGP of AFYON'da ilk gün sona erdi
SPOR MXGP of AFYON'da ilk gün sona erdi
SPOR MXGP of AFYON'da ilk gün sona erdi
SPOR MXGP of AFYON'da ilk gün sona erdi
SPOR MXGP of AFYON'da ilk gün sona erdi
SPOR MXGP of AFYON'da ilk gün sona erdi
SPOR MXGP of AFYON'da ilk gün sona erdi
SPOR MXGP of AFYON'da ilk gün sona erdi
SPOR MXGP of AFYON'da ilk gün sona erdi
SPOR MXGP of AFYON'da ilk gün sona erdi
SPOR MXGP of AFYON'da ilk gün sona erdi
SPOR MXGP of AFYON'da ilk gün sona erdi
SPOR MXGP of AFYON'da ilk gün sona erdi
SPOR MXGP of AFYON'da ilk gün sona erdi
SPOR MXGP of AFYON'da ilk gün sona erdi
SPOR MXGP of AFYON'da ilk gün sona erdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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