MXGP'nin tanıtım gösterisi yarın İstanbul'da yapılacak

Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) tanıtım gösterisi, yarın İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda yapılacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tanıtımda AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu da yer alacak.

"Spor, Turizmin Geleceğidir" kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklediği Dünya Şampiyonası'nın tanıtımı, yarın Total, Misli.com, Monster Energy ve Yamaha sponsorluğunda İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda yapılacak.

Dünyanın önemli şovmenlerinden ve Monster Energy sporcusu Rafal Pasierbek'in motosikletiyle yapacağı gösteri ise 17.00 ile 20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

MXGP'nin Türkiye etabı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 6-8 Eylül'de Afyonkarahisar'da düzenlenecek.

Kaynak: AA