Mwc 2018'in En İyi Telefonları!

Sayısız yeni telefonla hayal kırıklığına uğratmayan bir Mobil Dünya Kongresi daha geride kaldı. Büyük etkinlikte Samsung Galaxy S9, Sony Xperia XZ2 gibi amiral gemilerinin yanında Nokia 1 gibi çok uygun fiyatlı telefonlarla da tanıştık.

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Aşağıda MWC'de tanıtılan en iyi telefonları herhangi sıralamaya tabi tutmaksızın listeledik.

Samsung Galaxy S9



MWC'nin belki de en popüler telefonu olan Galaxy S9, geçen senenin Galaxy S8'i üzerine çok fazla şey koymasa da dünyanın ilk çift diyaframlı kamerasıyla dikkate değerdi. Bu, düşük ışıkta daha iyi bir performans anlamına geliyordu.

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6,2 inç'lik ekranı, çift kamerası, 6GB RAM'i ve 3.500mAh piliyle Galaxy S9 Plus, MWC'nin kazananıydı. Telefonun bunlar dışındaki özellikleri Galaxy S9 ile aynıydı.

Sony Xperia XZ2



Xperia XZ2'yle birlikte sonunda Sony'nin telefonları, yeni, daha kavisli, çerçevesi daha ince ve cam bir tasarıma kavuştu. Sony Xperia XZ2 yeni görünümün yanında 5,7 inç'lik 1080x2160 18: 9 ekran, 19MP kamera 4K HDR video, üst seviye Snapdragon 845 yona seti ve 3.180mAh'lik pille geliyor.

Sony Xperia XZ2 Compact



Telefon ekranları hala büyüyor ancak daha küçük bir şey istiyorsanız, Sony'nin size göre bir seçeneği var. Sony Xperia XZ2 Compact, 5 inç'lik ekranında 1080x2160 çözünürlük sunuyor ve yine Snapdragon 845 yonga seti, 19MP kamera ve stereo hoparlörlerle geliyor.

Asus Zenfone 5 (2018)/ Asus Zenfone 5Z



Asus Zenfone 5 (2018) ve Zenfone 5Z, MWC 2018'in en şaşırtıcı telefonları arasındaydı. Üst seviye telefonlara çok fazla öne çıkmayan Asus, bu defasında üst düzey özellikleri ve tasarımı yeni telefonlarında bir araya getirdi. Zenfone 5'in özellikleri arasında 6,2 inç Full HD+ ekran, çift lensli kamera, stereo hoparlör, 3.300mAh pil, Snapdragon 636 yonga seti ve 4GB RAM var. Zenfone 5Z ise yonga seti olarak Snapdragon 845'i kullanıyor, depolama alanını 256GB'a yükseltiyor. Geriye kalan özellikler ise aynı.

Nokia 8 Sirocco



Nokia 8 ile aynı rakama sahip olsa da Nokia 8 Sirocco, önemli geliştirmelerle geliyor. 5,5 inç'lik 1.440x2560 kavisli OLED ekrana sahip cihaz, arka yüzünde 12MP'lik bir geniş açılı lense ve 13MP'lik OLED ekrana sahip.

Cihazın diğer özellikleri arasında ise 3.260mAh pil, 6GB RAM, Snapdragon 835 yonga seti ve kulaklık girişsiz tasarım bulunuyor.

Vivo Apex Konsept Telefon



İsminden de anlaşılacağı üzere bu telefonu henüz satın alamıyorsunuz, ancak onu MWC'de deneme şansı bulduk. Apex'in özelliği, parmak izi tarayıcısını ekranın içinde barındırması ve ekranın alt yarısını parmak izinizi taratmak için kullanabilmeniz.