Müzsan Diyarbakır İl Temsilciliğinin Açılış Töreni

Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (MÜZSAN) Diyarbakır İl Temsilciliği törenle açıldı.



MÜZSAN Genel Başkanı Ahmet Onurlu, MÜZSAN Diyarbakır İl Temsilciliğinin açılış töreninde, 2012 yılından bu yana müzisyenlerin hakları için mücadele verdiklerini söyledi.



Düğün salonlarında çalışan müzisyenlerin sigortalarının yaptırılmasının zorunlu olduğunu dile getiren Onurlu, hak kaybından dolayı geçmiş yıllarda müzisyenlerin ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirtti.



Denetim yetersizliği



"Müzisyenlerin hak kaybı gizli yapılan bir hırsızlık. Salonlar denetlenecek. İşletme sahipleri kısmi süreli sözleşme yapacak. Sanatçı da salona gidip sazını eline aldığında ücretini alacak." diyen Onurlu, şöyle devam etti:



"Düğün salonunu 5-10 bin liraya kiraya verip parası cebe konuyor. Vergi yok, SGK yok, müzisyene para yok. Bir düğün salonunda çalışan müzisyen kardeşim günlük düğün başına 175 lirayı cebine koyması lazım. Ama salon sahibi, 'Ben bunu vermem. Çünkü çalışacak birçok adam var.' diyor. Ama bu saatten sonra bedava çalışacak adam yok. Ankara'dan Diyarbakır Valiliğine, İl Emniyet Müdürlüğüne ve SGK İl Müdürlüğüne tebligat çıkarttık. Bir müzisyen 5510 sayılı yasanın ilgili maddesi gereğince bir salona gidip misafir sanatçı olarak sahne alsa bile, o salon sahibinin muhakkak o sanatçının kimlik bilgilerini emniyete bildirmesi lazım."



Onurlu sahne alan sanatçının sigortası yapılmadığında gereğinin yapılacağını belirterek, haklar bilindiği ve yerine getirildiği sürece sıkıntı yaşanmayacağını kaydetti.



Çalışma izin belgesi olmayan müzisyenin mesleği icra edemeyeceğine işaret eden Onurlu, dernek üyesi olsa da müzisyenin federasyondan imzalı belge alması, Emniyet Müdürlüğünden çalışma izin belgesini çıkartması gerektiğini söyledi.



MÜZSAN Diyarbakır Temsilcisi İbrahim Dağdelen de amaçlarının özellikle düğün salonlarında çalışan müzisyenlerin yasalara, yönetmeliklere uygun bir şekilde bir çatı altında bir araya getirerek yevmiyesiz çalışmalarına son vermek olduğunu aktardı.



Yapılan konuşmaların ardından şubenin açılışı yapıldı.