Müzisyenlere mesleki belge şartı talebi

Anadolu Etkinlikleri İşveren Sendikası Genel Başkanı Şadiye Ay, "Aynı emlakçılar, galericiler gibi her önüne gelenin müzisyen olmaması lazım. Mesleki belge olması lazım" dedi.

Anadolu Etkinlikleri İşveren Sendikası Genel Başkanı Ay, pandemi döneminde düğün ve giyim sektörünün yaşadığı zorluklardan bahsederken aynı zamanda müzisyenlerin de pandemi döneminde zorlandıklarını bir bildiri ile yayınladı. Yayınlanan bildiride Ay, "Biz pandemi döneminde sahipsiz kalan düğünlerin vazgeçilmezi olan gelinlikçilerimiz, moda evlerimiz, abiyecilerimiz, sünnetlikçilerimiz, damatlıkçılarımız, üretim yapan, pazarlayan işverenlerimizi, müzisyenlerimizi temsil etmek için Anadolu Etkinlikleri İşveren Sendikamızı kurduk. Sektörümüz düğün sektörü ile bağlantılı çalışmak zorunda. Bizler giyim sektörü ve müzisyenler olarak pandemi döneminde iş yapamadık. Pandemi döneminde biriken kira ve kredi borçlarımız var. Biriken borçlar yüzünden iş yerlerini kapatan, iflas eden, intihara kalkışan veya intihar eden arkadaşlar var" ifadelerini kullandı.

"Neden müzisyenlik bir meslek olarak görülmedi?"

Müzisyenlerin pandemi sürecinde aranmadığını söyleyen Ay, "Neden müzisyenlik bir meslek olarak görülmedi? Mesleki yeterlilik kurumu ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Aynı emlakçılar, galericiler gibi her önüne gelenin müzisyen olmaması lazım. Mesleki belge olması lazım. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Düğünlerin vazgeçilmezi giyim sektörünün problemleri de var. Model çalınması, merdiven altı üretim ve pazarlama, bayilik baskısı, her önüne gelenin bu mesleği icra etmesi, kira ve üretim giderlerinin artması. Anadolu Etkinlikleri İşveren Sendikamız tarafından çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızda Devletimiz tarafından temsil etmekte olduğumuz işverenlerimize destek talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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