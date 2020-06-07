Müzisyenlerden maskeli sosyal mesafeli düğün talebi
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Müzisyenlerden maskeli sosyal mesafeli düğün talebi

Müzisyenlerden maskeli sosyal mesafeli düğün talebi Adana'da müzisyenler korona virüs nedeniyle ara verilen düğünlerin maskeli ve sosyal mesafeli olarak başlaması talebinde bulundu.

07.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 07.06.2020 12:55

Müzisyenlerden maskeli sosyal mesafeli düğün talebi

ADANA - Adana'da müzisyenler korona virüs nedeniyle ara verilen düğünlerin maskeli ve sosyal mesafeli olarak başlaması talebinde bulundu.

Türkiye'de 11 Mart günü ilk yeni tip korona virüs vakasının görülmesinin ardından virüsün bulaşma tehlikesi nedeniyle düğünlere ve bir çok toplu yapılan çalışmalara son verildi. 1 Haziran günü ise bu yasakların bir çoğu kaldırılarak sosyal mesafeli ve maskeli yeni normalleşme başladı. Ancak yeni normalleşme kapsamında açık havada ya da salonlarda düğün yapılmasına izin verilmedi.

Bugün Adana'da Atatürk Parkında toplanan müzisyenler tek geçim kaynaklarının düğün olduğunu söyleyerek düğünlerin başlamasını istedi.

Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyona Adana İl Başkanı Abdurrahman Dursun, hükümetin yeni tipi korona virüsle iyi mücadele ettiğini belirterek, "Müzisyenler olarak biz de bu mücadeleye destek verip kısıtlamalara tamamen uyduk. Ancak müzisyenlerin tek geçim kaynağı düğünler. Biz virüsün azaldığı bugünlerde düğünlerin yeniden başlamasını istiyoruz. Düğünlerde de biz maske ve sosyal mesafe kuralına uyarız" dedi.

Açıklamanın ardından müzisyenler dağıldı.

Müzisyenlerden maskeli sosyal mesafeli düğün talebi

Kaynak: İHA

Manşet

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