Müzisyenlerden davul-zurna şov
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Müzisyenlerden davul-zurna şov

Müzisyenlerden davul-zurna şov
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

SİNOP (İHA) – Sinop'ta normalleşmenin başlamasının ardından siftah yapan davulcular sevinçlerin sokak ortasında yaptıkları şovlarla gösterdi.

SİNOP (İHA) – Sinop'ta normalleşmenin başlamasının ardından siftah yapan davulcular sevinçlerin sokak ortasında yaptıkları şovlarla gösterdi.

Pandemi döneminde büyük sıkıntı çektiklerini belirten müzisyenler sezonun açılışını yaparak hem eğlendi hem eğlendirdi. Bir sünnet düğünü ile siftah yapan müzisyenler öncesinde davul zurna ile sokakta şov yaptı. Kimi zaman yoldan geçen araçların önünde çalıp oynadılar. Geçen araçlardan da onlara eşlik edildi. Sokaktaki vatandaşlarda hasret kaldıkları ses ve görüntüleri takip etti.

Zurnacı Engin Öztürk (46), "25 yıllık müzisyenlik hayatımızda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşmıştık. Pandemi döneminde çoğu müzisyen arkadaşlarımız boşta kaldı. Daha doğrusu evine ekmek parası götüremeyen arkadaşlarımız oldu. Şükür Allah'a sezon açıldı. Bu hastalıkta kalkarsa daha güzel günler göreceğiz diye düşünüyoruz. Sünnet düğünü için geldik buraya. Burada bir açılış yaptık. Oradan şimdi sünnet evine gideceğiz. İlk siftahımızı yaptık. Herkes bu sese hasret kaldı. Yaklaşık 18 aydır böyle bir davul zurna olayı olmadığı için kısıtlamalardan dolayı. İnsanlar bu hasreti giderdi. Bizde elimizden geldiğince eğlendirmeye çalıştık" dedi. - SİNOP

Müzisyenlerden davul-zurna şov
Müzisyenlerden davul-zurna şov
Müzisyenlerden davul-zurna şov
Müzisyenlerden davul-zurna şov
Müzisyenlerden davul-zurna şov

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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