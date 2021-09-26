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Müzisyenlerden Başkan Tütüncü'ye ziyaret

AA / Orhan Çiçek - Haberler | Güncel
Müzisyenlerden Başkan Tütüncü'ye ziyaret

Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (MÜZSAN) üyeleri, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü ziyaret etti.

ANTALYA (AA) - Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (MÜZSAN) üyeleri, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başkanlık toplantı salonunda gerçekleşen buluşmada MÜZSAN Antalya İl Başkanı Sinem Çevik Bakarlar, salgın döneminde sanat camiası olarak zorlu bir sınavdan geçtiklerini belirtti.

Sürece hazırlıksız yakalandıklarını kaydeden Bakarlar, "Bu süreçte Kepez Belediyesi, bizleri yalnız bırakmadı. Projelerle, sosyal desteklerle yanımızda oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Tütüncü de zorlu salgın döneminde herkesin birbirine destek olması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şarkılarla gönüllerimizi şenlendirmeye, sanatınızla içimizi güzelleştirmeye devam edin. Bu şehir, her şeyden çok sanatçılarıyla güzel. Sanatın olmadığı yerde hayat olmaz. Sanatınızla şehri güzelleştirmeye, kalplere imza atmaya devam edin. Biz her zaman yanınızdayız. Daha farklı işlerle, projelerle yanınızda olmaya, size destek vermeye devam edeceğiz. Her zaman sanatın ve sanatçının yanındayız. Siz, sanatınızla insanlarımızın gönlünü güzelleştirmeye devam edin."

Bakarlar, ziyaretin sonunda Tütüncü'ye, müzisyenlere verdiği destekten dolayı plaket takdim etti.

Buluşmada müzisyenler ayrıca "Fikrimin İnce Gülü", "Nazende Sevgilim" ve "Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın" adlı eserleri seslendirdi.

Müzisyenlerden Başkan Tütüncü'ye ziyaret

AA / Orhan Çiçek - Son Dakika Haberleri
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