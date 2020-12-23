Müzisyenler yok sayıldıklarını düşünüyor

Türkiye'de mart ayında açıklanan Covid-19 pandemisiyle beraber müzik sektörü derin bir sessizliğe gömüldü. Sektörün emekçilerinin deyimiyle "desteksiz ve kimsesiz bırakıldı". Canlı performanslara ev sahipliği yapan mekanlar kapandı. Başta müzisyenler olmak üzere, işletmecisinden menajerine, sesçisinden ışıkçısına müzik sektöründen ekmeğini kazanan pek çok insan zor durumda kaldığını ifade ediyor.

Kaynak: DailyMotion.com