Müzisyenler yok sayıldıklarını düşünüyor
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Müzisyenler yok sayıldıklarını düşünüyor

23.12.2020 10:43 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:47

Türkiye'de mart ayında açıklanan Covid-19 pandemisiyle beraber müzik sektörü derin bir sessizliğe gömüldü.

Türkiye'de mart ayında açıklanan Covid-19 pandemisiyle beraber müzik sektörü derin bir sessizliğe gömüldü. Sektörün emekçilerinin deyimiyle "desteksiz ve kimsesiz bırakıldı". Canlı performanslara ev sahipliği yapan mekanlar kapandı. Başta müzisyenler olmak üzere, işletmecisinden menajerine, sesçisinden ışıkçısına müzik sektöründen ekmeğini kazanan pek çok insan zor durumda kaldığını ifade ediyor.

Müzisyenler yok sayıldıklarını düşünüyor

Kaynak: DailyMotion.com

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