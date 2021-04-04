Müzisyenler yan flüt çalarak kaydı
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Müzisyenler yan flüt çalarak kaydı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK - Haberler | Güncel
Müzisyenler yan flüt çalarak kaydı

ORDU'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Kayak Merkezi'nde, müzisyen Akif Bayazıt ile Necati Hamzaçebi'nin yan flüt eşliğinde türkü söyleyip, kayak yaptığı anlar, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

ORDU'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Kayak Merkezi'nde, müzisyen Akif Bayazıt ile Necati Hamzaçebi'nin yan flüt eşliğinde türkü söyleyip, kayak yaptığı anlar, sosyal medyada ilgi odağı oldu. 

Ordu Büyükşehir Belediyesi Koro Şefi Akif Bayazıt ile Kafkasya Üniversitesi Konservatuar öğrencisi Necati Hamzaçebi, hafta sonu tatili için Çambaşı Yaylası'ndaki kayak merkezine gitti. Burada bir süre kayak sporu yapan ikilinin aklına müzik eşliğinde kayak yapma fikri geldi. Bayazıt, müzik öğrencisi Hamzaçebi'nin kayaklarına yattı, ardından Hamzaçebi ise Bayazıt'ın snowboardına oturarak yan flüt çalmaya başladı. Bu sırada Bayazıt da 'Nazende sevgilim' türküsünü söyledi. İkilinin o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede beğeni toplayıp, ilgi odağı oldu.

'BU TÜR VİDEOLARI ÇEKMEYE DEVAM EDECEĞİZ'Akif Bayazıt, kayak sezonuna enstrüman çalıp türkü söyleyerek veda etmek istedikleri için böyle bir video çektiklerini söyledi. Müzisyenliğinin yanı sıra kayak eğitmenliği de yaptığını ifade eden Bayazıt, "Biz aslında müzik insanıyız. 2015 yılında kurucusu olduğum Ordu Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun şefliğini yapıyorum. Necati ise koromuzda flüt çalıyordu. Şu anda Kafkas Üniversitesi'nde de konservatuar öğrencisidir. Kayakla da iç içeyiz. Kayakla müzik neden iç içe olmasın deyip kayakla müziği birleştirmeyi düşündük. Bu fikrimizi hayata geçirmek istedik. Daha sonra kayak yaparken enstrüman çalıp türkü söyledik. Bu sırada sporcumuz Hilal Nur Turan bizi telefonuyla çekti. Biz de o videoyu sosyal medyada paylaştık. Sosyal medyada yoğun bir ilgi oldu. Bu tür videoları bundan sonra çekmeye devam edeceğiz. Hatta daha kapsamlısı olabilir" dedi.

Müzisyenler yan flüt çalarak kaydı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

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