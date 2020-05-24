Müzisyenler dört gözle düğünleri bekliyor
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Müzisyenler dört gözle düğünleri bekliyor

Müzisyenler dört gözle düğünleri bekliyor Balıkesir'de düğünlerde ve özel günlerde müzik yaparak geçimlerini sağlayan roman müzisyenler düğünlerin başlamasını dört gözle bekliyor.

24.05.2020 09:41 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:47

Müzisyenler dört gözle düğünleri bekliyor

BALIKESİR - Balıkesir'de düğünlerde ve özel günlerde müzik yaparak geçimlerini sağlayan roman müzisyenler düğünlerin başlamasını dört gözle bekliyor. Korona virüs nedeniyle 3 aydır düğünlerin yapılmamasıyla çalışamadıklarını söyleyen müzisyenler, evlerine ekmek götüremeyecek duruma geldiklerini belirtti.

Balıkesir Genç Müzisyenler Derneği Başkanı Volkan Çekmeoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 3 ay boyunca işsiz kalan müzisyenlere yardım edilmesini istedi. "Sayın Cumhurbaşkanımız lütfen bizlere bir çare bulabilir misiniz?" diyerek Cumhurbaşkanına seslenen Volkan Çekmeoğlu düğünlerin başlamasını dört gözle beklediklerini ifade etti.

Ramazan Bayramı öncesinde dernek üyeleriyle bir araya gelen Genç Müzisyenler Derneği Başkanı Volkan Çekmeoğlu, "Korona virüs nedeniyle birçok sektör zor durumda. Vaka sayılarının azalmasıyla yavaş yavaş normale dönüyoruz. Bizim önceliğimiz tabii ki sağlık, sağlık olmadan hiçbir şey olmaz. Bizlerinde durumu belli. Müzik sektöründe bir takım sıkıntılarımız var. Salgın nedeniyle üç aydır evimize ekmek götüremiyoruz. Korona virüs nedeniyle birçok müzisyen arkadaşlarımız zor durumda oldu. Bizlerde bu sektörden ekmek yiyoruz. Bizlerin Cumhurbaşkanımızdan istediğimiz müzisyen arkadaşlarımızın durumlarına bir çare bulmaları. Sayın Cumhurbaşkanım lütfen bizlere bir çare bulabilir misiniz? Müzisyenlerimiz, solistlerimiz, eğlence sektöründe çalışanlarımız, birçok emekçi zor durumda. Düğünler yapılmadığı için tabii ki üç aydan beri evlerimize ekmek götüremeyen arkadaşlarımız var, bunlar çok mağdur durumda. Bizler zor durumda olduğumuz için Cumhurbaşkanımızdan biri çare bulmasını istiyoruz. Bizler düğünlerin bir an önce yapılmaya başlamasını istiyoruz. Bu süreçte düğünler olmadığı için çalışamayan müzisyen arkadaşlarımızın için devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Balıkesir Genç Müzisyenler Derneği Başkanı Volkan Çekmeoğlu'nun sosyal medya hesabında paylaştığı boş tabaktan yemek yeme videosu ise diğer müzisyenlerin de beğenisini aldı.

"Üç aydan beri müzik yapamıyoruz"

Dernek üyesi Ahmet Çekmeoğlu da müzisyenlerin evlerine ekmek götüremediğini ifade ederek, "Biz müzisyenler olarak çok zor durumdayız. Bu Ramazan Ayı Balıkesir'de çok sessiz geçti, Ramazan davulu çalınmadı. Üç aydır düğün çalamıyoruz. Birçok sektör Covid-19 salgını nedeniyle zor durumda ama biz müzisyenler olarak gerçekten daha zor durumdayız. Devlet büyüklerimizin biz müzisyenlere bir çare bulmasını istiyoruz. Üç aydan beri müzik yapamıyoruz, düğünlerde çalamıyoruz. Eğlence sektörü gerçekten Türkiye'de bitmiş bir duruma geliyor ama bizim sorunlarımıza da çare bulunsun istiyoruz. Çoluk çocuğumuza gerçekten ekmek götüremiyoruz. Akşam oldu mu kısıtlı gelirimizle bir şeyler alıp bunları çocuklarımıza yedirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Balıkesir Genç Müzisyenler Derneği üyeleri eğlence sektörüne korona virüsten dolayı verilen arada müzik yapmayı unuttuklarını da kaydederek salgın öncesi günleri anmak adına parkta müzik resitali verdi.

Müzisyenler dört gözle düğünleri bekliyor

Kaynak: İHA

Manşet

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