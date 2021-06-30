Müzisyeni '1300 lira yardım veriyoruz' diyerek dolandırdılar
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Müzisyeni '1300 lira yardım veriyoruz' diyerek dolandırdılar

Müzisyeni '1300 lira yardım veriyoruz' diyerek dolandırdılar
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Kocacık - Haberler | Güncel

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, sosyal medyada sayfa açıp grup kuran, kendilerini 'sosyal yardımlaşma vakfı görevlisi' olarak tanıtan kişiler, maddi yardım yapacakları vaadiyle müzisyen Ahmet Takiptar'ı (50) dolandırdı.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, sosyal medyada sayfa açıp grup kuran, kendilerini 'sosyal yardımlaşma vakfı görevlisi' olarak tanıtan kişiler, maddi yardım yapacakları vaadiyle müzisyen Ahmet Takiptar'ı (50) dolandırdı. Düğünlerde müzisyenlik yapan Takiptar, banka kartının ön ve arka yüzünün fotoğraflarını çekip gönderdiği şüphelilerin hesabından 500 lira harcama yaptığını görünce polise şikayette bulundu.

Sosyal medyada grup kurup, kendilerini sosyal yardımlaşma vakfı görevlisi olarak tanıtan, pandemi döneminde müzisyenlere aylık 1300 TL yardım yapacaklarını vadeden kişiler, bir süre önce müzisyen Ahmet Takiptar'ı profillerine ekledi. Takiptar, yardım almak için sayfa yöneticileriyle iletişime geçti. Bu kişiler, parayı hesabına yatırabilmek için Takiptar'a, IBAN numarası bulunan banka kartının ön ve arka yüzünün fotoğrafını çekip göndermesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Ahmet Takiptar, banka kartının fotoğraflarını çekip gönderdi.

Bir süre sonra Takiptar, hesabındaki 500 TL ile alışveriş yapıldığını gördü. Dolandırıcılara mesaj atan Takiptar, grubun isminin değiştirildiğini ve kendisinin engellendiğini gördü. Ahmet Takiptar'ın şikayeti üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.'BAŞKALARININ CANI YANMASIN'

Geçimini düğünlerde müzisyenlik yaparak sağladığını dile getiren Ahmet Takiptar, pandemi nedeniyle zaten zor günler geçirdiğini belirterek, "Dolandırıcı mağduru olan biri olarak halkımızdan da bu tür olaylara karşı duyarlı olarak suç duyurusunda bulunmalarını ve sosyal medya üzerinden paylaşarak vatandaşları dolandırıcılık konusunda bilinçlendirmelerini önemle tavsiye ediyorum. Benim başıma böyle bir olay geldi, en azından başkalarının canı yanmasın. Devletimizden de tek isteğim, adaletin en kısa zamanda tecelli etmesi ve bu dolandırıcılık şebekesinin bir an önce yakalanarak mağduriyetlerin giderilmesidir" dedi.


Müzisyeni '1300 lira yardım veriyoruz' diyerek dolandırdılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Kocacık

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