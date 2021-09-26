MÜZİSYENDEN KAMYONCULARA YOL ORTASINDA BATERİYLE PROTESTO - Haberler
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MÜZİSYENDEN KAMYONCULARA YOL ORTASINDA BATERİYLE PROTESTO

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Müzisyen Alpay Şalt, oturduğu Zekeriyaköy Varyant Yokuşu'nda 'kamyon giremez' tabelası olmasına rağmen kamyonların kurallara uymamasını yol ortasında davul çalarak protesto etti.

Müzisyen Alpay Şalt, oturduğu Zekeriyaköy Varyant Yokuşu'nda 'kamyon giremez' tabelası olmasına rağmen kamyonların kurallara uymamasını yol ortasında davul çalarak protesto etti. Farkındalık yaratmak için bu eylemi yaptığını söyleyen Şalt, Buradan günde 50-60 tane kamyon geçiyor. Hatta bazen TIR bile geçtiği oluyor. Burada kamyon giremez tabelası varken kamyonların geçmesi benim garibime gidiyor. Yapmış olduğum protesto ile farkındalık yarattığımı düşünüyorum. Çünkü trafik polisi geldi. Defalarca aramama rağmen kimse gelmemişti. Demek ki böyle davul çalmam gerekiyormuş dedi.

Müzisyen Alpay Şalt, oturduğu Zekeriyaköy Birinci Cadde Bahçeköy yönü, Varyant Yokuşu'nda 'kamyon giremez' tabelası olmasına rağmen kamyonların kurallara uymamasını protesto etti. Sabah saatlerinden itibaren caddede bulunan 'kamyon giremez' tabelasının önüne gelen Şalt, davul çalmaya başladı. Davul çalarken yoldan geçen kamyonlara 'kamyon giremez' tabelasını gösterdi. Şalt'ın aynı zamanda davulunun önüne 'kamyon giremez' tabelası astığı görüldü. Bu zamana kadar bu süreci birçok kuruma şikayet ettiğini söyleyen Şalt amacının farkındalık yaratmak olduğunu belirtti.

GÜNDE 50-60 TANE KAMYON GEÇİYOR

Alpay Şalt, 35 yıllık bateristim ve Zekeriya köyde oturuyorum. Son iki yıldır burada korkunç bir kamyon gürültüsü oluştu. Gürültüye gelip baktığımda burada bir kamyon giremez tabelası gördüm. Ancak buradan günde 50-60 tane kamyon geçiyor. Hatta bazen tır bile geçtiği oluyor. Gerekli yerlere yazıları yazdım. Bu alanda denetim yapılması ve EDS takılmasını istedim. Benim şikayetlerim üzerine bu yolun başına bir tabela daha asıldı. Ancak herkes o tabelayı da görmezden geliyor ve yola devam ediyor. Burası ölümlü kazaların olduğu dik ve dar bir yokuş. Burada zaten kamyonların hareket kabiliyetleri çok az ve kamyonlar yokuşu çıkmakta çok zorlanıyor. Özellikle de kamyon çıkarken çıkardığı ses bizi rahatsız ediyor dedi.

DAVULUN ÖNÜNE DE KAMYON GİREMEZ TABELASI KOYDUM

'Burada kamyon giremez tabelası varken kamyonların geçmesi benim garibime gidiyor' diyen Şalt, Gerekli tüm yerlere yazılarımı yazdım. Ancak kimse bir şey yapamadı. Ben de kamyonlar belki tabelayı okuyamıyorlardır diye. Davulumla eylem yapmaya karar verdim. Hatta davulun önüne de kamyon giremez tabelası koydum. Geçen kamyonculara tabelaları gösteriyorum. Onlar da korna çalıp geçiyorlar. Biz de böyle eğleniyoruz. Eğlenmeli miyim yoksa ağlamalı mıyım bilmiyorum. Farkındalığı yarattık diye düşünüyorum. Çünkü trafik polisi geldi. Çünkü ben defalarca aramama rağmen kimse gelmemişti. Demek ki böyle davul çalmam gerekiyormuş diye konuştu. Zekeriyaköy Varyant Yokuşu başında oturan Alessandra Skonyamilo ise Kamyon giremez tabelası olmasına rağmen kamyonlar geçiyor buradan. Ben de çok şikayetçiyim. Evde oturduğumda gürültüden duramıyorum. Bugün de çamaşırları asıyordum. Müzik sesini duyunca bir şeyler oluyor diye çıktım ifadelerini kullandı.

MÜZİSYENDEN KAMYONCULARA YOL ORTASINDA BATERİYLE PROTESTO

MÜZİSYENDEN KAMYONCULARA YOL ORTASINDA BATERİYLE PROTESTO

MÜZİSYENDEN KAMYONCULARA YOL ORTASINDA BATERİYLE PROTESTO

MÜZİSYENDEN KAMYONCULARA YOL ORTASINDA BATERİYLE PROTESTO

MÜZİSYENDEN KAMYONCULARA YOL ORTASINDA BATERİYLE PROTESTO

MÜZİSYENDEN KAMYONCULARA YOL ORTASINDA BATERİYLE PROTESTO

MÜZİSYENDEN KAMYONCULARA YOL ORTASINDA BATERİYLE PROTESTO

MÜZİSYENDEN KAMYONCULARA YOL ORTASINDA BATERİYLE PROTESTO

MÜZİSYENDEN KAMYONCULARA YOL ORTASINDA BATERİYLE PROTESTO

MÜZİSYENDEN KAMYONCULARA YOL ORTASINDA BATERİYLE PROTESTO

MÜZİSYENDEN KAMYONCULARA YOL ORTASINDA BATERİYLE PROTESTO

MÜZİSYENDEN KAMYONCULARA YOL ORTASINDA BATERİYLE PROTESTO

MÜZİSYENDEN KAMYONCULARA YOL ORTASINDA BATERİYLE PROTESTO

MÜZİSYENDEN KAMYONCULARA YOL ORTASINDA BATERİYLE PROTESTO

MÜZİSYENDEN KAMYONCULARA YOL ORTASINDA BATERİYLE PROTESTO
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