Müzisyen Umut Mürare'den Beyrut için enstrümantal eser Müzisyen Umut Mürare, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan patlamada hayatını kaybedenler ve yaralananlar için yeni bir çalışma yaptı.

Müzisyen Umut Mürare, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan patlamada hayatını kaybedenler ve yaralananlar için yeni bir çalışma yaptı.

Sanatçı, Beyrut Limanı'nda gerçekleşen ve 158 kişi ölümüne, 6 binden fazla kişinin yaralanmasına sebep olan trajediyi enstrümantal eserine yansıttı.

Çalışmasını Twitter ve YouTube hesaplarından takipçileriyle paylaşan Mürare, bestesini Lübnan halkına armağan etti.

Mürare, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lübnan halkının yıllardır çeşitli sebeplerle can sıkıcı bir kaos ortamı içerisinde yaşadığını belirterek, "En son Beyrut'ta meydana gelen patlamayla da maalesef büyük bir trajedi yaşandı. Yaşanan bu acı hadiseyi unutmamak, unutturmamak ve kardeş Lübnan halkının yanında olduğumuzu göstermek adına 'Beyrut' ismini verdiğim enstrümantal bir eser besteledim. Dualarım tüm mazlumlar ve kardeş Lübnan halkı için... " dedi.

Umut Mürare, "Beyrut" parçasını Twitter hesabından şu sözlerle paylaştı:

"Lübnan'da yaşanan trajediyi yüreğimde derinden hissediyor, Beyrut'ta ölenler ve yaralananlar için bestelediğim bu enstrümantal çalışmayı kardeş Lübnan halkına armağan ediyorum..."

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Söz konusu patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 158'e yükselirken, 6 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA