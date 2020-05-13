Müzisyen şahsın evine uyuşturucu baskını
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Müzisyen şahsın evine uyuşturucu baskını

Müzisyen şahsın evine uyuşturucu baskını Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentin göbeğinde uyuşturucu yetiştiren ve ticaretini yaptığı ileri sürülen müzisyen şahsın adresine operasyon düzenledi.

Müzisyen şahsın evine uyuşturucu baskını
13.05.2020 19:07 | Son Güncelleme: 13.05.2020 19:08

Müzisyen şahsın evine uyuşturucu baskını

DENİZLİ - Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentin göbeğinde uyuşturucu yetiştiren ve ticaretini yaptığı ileri sürülen müzisyen şahsın adresine operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu maddelerin yanı sıra terazi, öğütme makinesi ve tabanca ele geçirildi.

Denizli'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi, rap tarzı müzik yaptığı ve müzisyen olduğu öne sürülen Nihat B.'in uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Kentin merkezinde bulunan adrese JASAT timi eğitimli K9 köpekleri ile operasyon düzenledi. Çatı katında 10 adet kenevir, 30 gram kubar, 21 adet hassas terazi, esrar öğütme makinesi ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Nihat B.'nin ise gözaltına alındığı Jandarmada ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Müzisyen şahsın evine uyuşturucu baskını

Kaynak: İHA

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