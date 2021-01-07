Müzisyen Ozan Malkoç, "Süt Reçeli" ile sevenleriyle buluştu
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Müzisyen Ozan Malkoç, "Süt Reçeli" ile sevenleriyle buluştu

07.01.2021 22:28 | Son Güncelleme: 07.01.2021 22:32
Müzisyen Ozan Malkoç,

Kasım 2018'de "Söyle Sevgili" teklisi ile müzik dünyasına giriş yapan Ozan Malkoç, uzunca bir sürenin ardından, 2021 yılının hemen başında, ikinci çalışması "Süt Reçeli" ile 7 Ocak'ta müzik dünyasına geri döndü.

Bir senelik bir suskunluğunun ardından, Süt Reçeli ve Sensiz adlı iki şarkı hazırlayan Ozan, bu şarkıları "Süt Reçeli" adı altındaki EP ile sevenleriyle buluşturdu.

Alternatif rock ve pop rock tarzları arasında kendine özgü bir tarzı olan Ozan, Süt Reçeli adı parçasına da Celal Babadağ yönetmenliğinde bir klip de hazırladı.

Müzik platformlarında yayınladığı EP ile suskunluğunu bozan Ozan, 2021'de yayınlayacağı diğer eserler için şimdiden hazırlanmaya başladı.

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