Müzisyen Can Güngör: Bazen, bir gün müzisyenlik tarihe karışır mı diye düşünüyorum - Haberler
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Müzisyen Can Güngör: Bazen, bir gün müzisyenlik tarihe karışır mı diye düşünüyorum

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

2 seneyi dijital dünyada geçirmenin ardından bugün Zorlu Studio'da konser verecek olan Can Güngör kendine verdiği öğütlerde "Sevmeyi ve sevilmeyi öğrenmezsen bir gün yalnız ölebilirsin" diyor.

2 seneyi dijital dünyada geçirmenin ardından bugün Zorlu Studio'da konser verecek olan Can Güngör kendine verdiği öğütlerde "Sevmeyi ve sevilmeyi öğrenmezsen bir gün yalnız ölebilirsin" diyor.

Müzisyen Can Güngör, Heja Bozyel'in sorularını yanıtladı.

"Pandemi döneminde albümü çıkan müzisyenlerden biriyim. Bu dönemde müzik dinleme oranları düştü, Youtube videoları ve podcastler öne çıktı ama öte yandan insanların yeni müzisyenler keşfetmeye vakitleri olduğu için yeni dinleyiciler de kazandık" diyen Can Güngör, ikinci albümü "Sular Dar"ı Nisan 2020'de yayınlamıştı. Sanatçı, bu akşam Zorlu Studio'da dinleyicileri ile buluşacak.

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2 seneyi dijital dünyada geçirmenin ardından bugün Zorlu Studio'da konser verecek olan Can Güngör kendine verdiği öğütlerde "Sevmeyi ve sevilmeyi öğrenmezsen bir gün yalnız ölebilirsin" diyor.

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