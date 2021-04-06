Müzisyen Bilal Sonses: İstikrarlı bir başarı milyonlarca izlenmeden daha değerli

? Yeni şarkınızda kimlerle çalıştınız?'Şimdiki Aklım'ın söz, müzik ve düzenlemesi bana ait. Yine tam beni yansıtan şarkılardan biri oldu.

? Yeni şarkınızda kimlerle çalıştınız?

'Şimdiki Aklım'ın söz, müzik ve düzenlemesi bana ait. Yine tam beni yansıtan şarkılardan biri oldu. Sevenlerim diğer şarkılarıma gösterdiği ilgiyi buna da gösterdi. Aramızdaki o güçlü bağı daha çok pekiştirdiğimiz bir şarkı oldu.

? Şarkıyı yazarken nelerden ilham aldınız?

Şarkıyı dünyadaki kötülüklere isyan eden bir ruh haliyle yazdım. Bu durumu notalara ve kelimelere dökmeye çalıştım.

? "Şimdiki Aklım"ın klibi için doğduğunuz mahalle Mevlanakapı'da çocukluk arkadaşlarınızla birlikte kamera karşısına geçtiniz. Bu kimin fikriydi?

Şarkıyı yönetmenimiz Murad Küçük'e dinlettiğimizde o da bunu yansıtan bir klip çekmek istedi. Benim de çok hoşuma gitti. Klibi, doğup büyüdüğüm yerlerde çektik. Oyuncuların hepsi yakın arkadaşlarım. Benim için çok anlamlı ve özel bir çalışma oldu.

KISMETLİ BİRİYİM

? YouTube'da milyonlarca izlenme rakamına ulaşmak, çeşitli müzik platformlarında listelerin zirvesinde yer almak... Bu genç yaşta böyle başarılara imza atmayı neye bağlıyorsunuz?

Milyonlarca kere izlenmek, tüm dijital müzik platformlarında 1 numara olmak tabii ki büyük başarı ama ben müzik listelerinde yaklaşık 15 aydır ilk 10'da olmayı, ulusal radyolarda yaklaşık 25 şarkımın çalmasını daha çok önemsiyorum. Çünkü bu istikrarlı bir başarı anlamına geliyor ki bence bu çok daha kıymetli. Bunu nasıl başardığıma gelince de, her tarz müziği dinlerim, söz, beste, aranje kısaca müziğin her aşaması için titizlikle çalışırım ve en önemlisi kısmetli biri olduğuma da inanırım.

? Özellikle genç müzikseverler arasında sizi koşulsuz destekleyen bir kitle var. Bu kitlenin oluşmasında şarkılarınızın dışında ne gibi etkenler var sizce?

2013 yılından beri YouTube'a şarkı yüklüyorum. İlk şarkı yüklediğimde 20-30 abonem, 200-300 görüntülenmem vardı. O günden bugüne kadar ki tüm müzik yolculuğumu gerek YouTube'da gerek diğer sosyal medya platformlarında izleyicilerimle paylaştım.

Dolayısıyla bugünkü başarıya hep birlikte ulaştık ve herkes kendisini bu başarının ortağı ve destekçisi hissediyor. Bence aramızdaki bağın oluşmasındaki en büyük etken bu.

BAŞARIMIN FORMÜLÜ YETENEĞİMİ DOĞRU KULLANMAK

? Şimdiye kadar Yıldız Tilbe, Murat Boz, Ebru Yaşar, Mustafa Ceceli gibi birçok önemli sanatçı, sizin şarkılarınızı seslendirdi. Bu başarının bir formülü var mı?

Söylediğiniz isimler benim için çok kıymetli. Önce kendi şarkılarınızın tutması sonra şarkı verdiğiniz isimlerde ses getirmesi gerekiyor. Bunu başardığım için çok mutluyum. Formül olarak da yeteneğimi doğru kullanmak diyebilirim.

Şarkılarımı seslendiren sanatçılar hakkını vererek okudular. Yazmış olduğum şarkıları yakışan kişilere verdim.

ALMANCA ŞARKI YAPACAĞIM

? Yaptığınız müziğin bir kategorisi var mı?

Çok hızlı değişen müzik akımlarına uyum sağlamaya çalışıyorum. Yaptığım müziği de bir kategoriye koymak zor. Kendimi arabeske yakın hissediyorum. Modern arabesk mi demek lazım ya da Bilal Sonses tarzı mı demek lazım bilmiyorum. Zaten tarzdan ziyade önemli olanın, ortaya koyulan iş olduğunu düşünüyorum.

? Gelecek hedeflerinizde dünyaya açılmak da var mı?

Şarkılarım Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, Bulgaristan, Romanya, Azerbaycan'da trendlere girdi. Almanca bir şarkı çıkarmak ve yabancı bir isimle düet yapmak istiyorum.

Kaynak: Hürriyet