Müzisyen berber, önce kulakların pasını siliyor ardından saç kesiyor
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Müzisyen berber, önce kulakların pasını siliyor ardından saç kesiyor

Sivas'ta bir berber müşterilerini hem traş ediyor hem de onlara çeşitli müzik aletleri çalarak müzik ziyafeti yaşatıyor.

Müzisyen berber, önce kulakların pasını siliyor ardından saç kesiyor
16.06.2020 10:27 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:32

Sivas'ta bir berber müşterilerini hem traş ediyor hem de onlara çeşitli müzik aletleri çalarak müzik ziyafeti yaşatıyor.

Sivas'ta 13 yıldır berberlik yapan Şems Kaynak, kentte mesleğinin yanı sıra müşterilerine verdiği hizmetle biliniyor. Müzik Öğretmeni babasından ilham alan esnaf Şems Kaynak, yaklaşık 15 müzik aletini çalabiliyor. Kaynak, Akdeğirmen Mahallesinde bulunan iş yerine traş olmak için gelen müşterilerine özel parçalar çalarak keyifli anlar yaşatıyor. Aynı zamanda program ve organizasyonlara da giderek müzik aletleri çalan müzisyen berber, bu şekilde mesleğine de yeni bir vizyon kazandırdı.

Kendi hocasının babası olduğunu belirten Kaynak, kendini bildi bileli müzik yaptığını ifade etti. Müşterilerinden istek parça da alan Şems Kaynak, çevredeki vatandaşlar tarafında oldukça dikkat çekiyor.

Şems Kaynak, "Müzisyenlik ve kuaförlük yapıyorum, 23 senedir kuaförlük sanatı içindeyim aynı zamanda da müzik babamdan geliyor babam müzik öğretmeni, sağ olsun babamız yetiştirdi bizi iki işi beraber yapıyoruz. Müşteriler traş olmaya geldikleri zaman şarkı istiyorlar repertuvarımızda varsa istedikleri eser tabi ki ikramda bulunuyoruz. Müşterilerimiz memnun olduğu için dükkanımızda devamlı birkaç tane enstrüman bulunduruyoruz. Keman, kanun, klarnet, ud, org çalıyoruz 15'e yakın enstrüman var" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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