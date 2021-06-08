Müzisyen Batuhan Süleyman Büke sağlık çalışanları için yapmış olduğu parçayı anlattı

Annem ve babam sağlık çalışanı olduğu için bu sürecin zorluğunun farkındayım. Ben de sağlıkçı çocuğu olarak büyük zorluklar yaşıyorum ve zor bir psikoloji olduğunun farkındayım. Günlerce hastalarla yüz yüze kalan sağlık çalışanlarını çok iyi anlayabiliyorum.

Annem ve babam sağlık çalışanı olduğu için bu sürecin zorluğunun farkındayım. Ben de sağlıkçı çocuğu olarak büyük zorluklar yaşıyorum ve zor bir psikoloji olduğunun farkındayım. Günlerce hastalarla yüz yüze kalan sağlık çalışanlarını çok iyi anlayabiliyorum. Umarım bu zorlu süreçte sizler için hazırladığım enstrümantal elektronik parçayı kahve molanızda veya dinlenme aranızda dinlersiniz ruhunuzu dinlendireceğini ve motivasyonunuzu yükselteceğini düşünüyorum. Bugün geldiğimiz noktayı sizlere borçluyuz ve esas kahramanlarımız sizlersiniz" diyerek anlattı.

ÜNLÜ MÜZİSYEN BATUHAN SÜLEYMAN BÜKE BU PARÇA İLE DİNLEYENLERE HUZUR VERİYOR

Ünlü müzisyen Batuhan Süleyman Büke'nin sağlık çalışanlarına ithafen oluşturduğu parça ruhu dinlendiriyor ve besliyor. Adeta moral depoluyor. Dinlendirici ritimleri ile büyük ilgi gören parça hem Türkiye'de hem de dünyada büyük bir ilgiyle takip edildi ve dinlenmeye devam ediyor. Sağlıkçı çocuğu olduğunu belirten Batuhan Süleyman Büke koronavirüs sancılarını çok yakından yaşadığını hatta babasının da virüse yakalandığını anlattı.

Ancak virüsün etkisinden kısa sürede kurtulan babasının yaşadığı bu zorlu süreçte hissettiklerini bir parça oluşturarak tüm sağlık çalışanlarına hediye ettiğini söyledi. Bu parça yalnızca ülkemizde değil dünya çapında da ilgi gördü.

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Kaynak: Hürriyet