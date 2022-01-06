Süper FM'de Duygu Atakan'ın Duygu'yla Radyodayız programına bazı dinleyicilerden gelen 'yandaş Alişan' mesajlarına ünlü sanatçıdan cevap verdi. Alişan, 'Ben 1998 yılından beri müzikten paramı kazanmaya başladım. Konserler, televizyon programları, diziler, albümler yaptım. Bu ayrışma 6-7 senedir var. Biz 2000'lerde sabah başka partinin konserine akşam farklı bir partinin konserine giderdik. İnsanlar daha geniş bakıyorlardı. Maalesef bu sosyal medyadan dolayı böyle oluyor. Herkesin canı sağ olsun ben sanatçıyım. Bu düşünceyi ben değiştiremem. Ben sesimle para kazandım. AK Parti'nin konserine en az ben gitmişimdir. Ben yıllardır tüm kanallarda program yaptım. Müzikte torpil olamaz. Belki şöhret olabilirsin ama para kazanamazsın. Arz talep meselesidir. Maddi gücünle bir şarkı yaparsın eğer o şarkı sevilmez veya bir kulüpte sahneye çıkıp dolduramazsan sahibi seni bir daha çıkarmaz ki. Yani müzikte torpil olmaz.' dedi.

Gece kulüplerinde yeni çıkmaya başlayan Alişan, 'Ben konserleri daha çok seviyorum ama para kazanmam lazım. Yeni yeni çıkmaya başladım' deyince Duygu Atakan, 'İzlemeye geldim seni çok iyiydin hatta oryantalde çıktı. Ne diyorsun Oryantal Didem'in kıyafeti kapalı diyenlere sorusuna Alişan, 'Oryantalden daha rahat giyinenler var şimdilerde' diyerek cesur giyinen sanatçılara göndermede bulundu.

'Buse beni kıskanmaz.'

Alişan Burak ve Eliz'e ilerleyen yıllarda kardeş düşündüklerini söyledi. Buse'ye gelen senaryolarda kurallarınız var mı? Sorusuna Alişan, 'Buse'nin, kendine göre kuralları var. Kıskanmayız birbirimizi. Zaten seçtiğin hayat arkadaşı aynı kafadaysanız hiçbir sorun çıkmıyor. Ama evlilik hafife alınmaması gereken bir şey anlaşamadık boşanırız diyorlar. O yüzden anne-babalarımızı tebrik etmek lazım' diye konuştu.

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