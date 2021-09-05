MÜZİKLE TERAPİ OLAN ÖĞRENCİLER, PALYAÇO İLE EĞLENDİ

MUŞ'ta müzik terapi ile topluma kazandırılan özel öğrenciler, palyaço ile eğlendi, ilk kez kukla gösterisi izlemenin mutluluğunu yaşadı.

MUŞ'ta müzik terapi ile topluma kazandırılan özel öğrenciler, palyaço ile eğlendi, ilk kez kukla gösterisi izlemenin mutluluğunu yaşadı.

Kent merkezine 55 kilometre uzaklıktaki Varto ilçesinde faaliyet gösteren bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, engelli öğrencilere yönelik eğitimlerini sürdürüyor. En büyük destekçileri öğretmenleriyle saz eşliğinde şarkılar seslendiren öğrenciler, müziğin terapi etkisini görüyor. Öğretmen ile arkadaşlarının alkışlarını da toplayan özel öğrenciler, böylece sosyal ve kültürel etkinliklere katılma fırsatı yakalıyor.

HAYATLARINDA İLK DEFA PALYAÇO GÖRDÜLER

Müzik ile terapi uygulanarak topluma kazandırılan özel öğrenciler, ikinci yuvalarında gerçekleştirilen etkinlik kapsamında hayatlarında ilk defa palyaço görmenin mutluluğunu da yaşadı. Şaşkınlıkları yüzlerine yansıyan ve birlikte oyun oynadıkları palyaçonun burnunu sıkan öğrenciler, bir yandan da kukla gösteri izlemenin şansını yakaladı.

Müzik ile terapi uygulanan öğrencilerin palyaço görmesi ve kukla gösterisi izlemesiyle büyük bir mutluluk yaşadığını belirten Özel Çağdaş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Remzi Tepe, Öğrencilerimizi köylerden, evinden alıp etkinlikler için merkezimize getiriyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bir dükkanda alışverişten tut, berberde tıraş olmasına kadar, kendi ihtiyaçlarını temin edebilmesine kadar ne gerekiyorsa, biz onu yapıyoruz dedi.

Öğrencileri için palyaço kıyafeti giyen öğretmen Murat Dursun ise Özel eğitimdeki çocuklarımız için palyaço ve kukla gösterisi yaptık. Bu gösteri ilk defa oldu. Çocukların yüreklerine dokunduk. Çocuklar çok mutlu oldu ve bizler de çok mutlu olduk. Çok duygulandık. Benim de çocuklarım var. Bir baba olarak, burada özel eğitimde olan çocukları ve diğer bütün çocukları da bu şekilde mutlu etmek isterim. Böylece daha güzel bir eğitim anlayışı olur diye düşünüyorum dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı