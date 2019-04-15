müzikle bezeli bir aşk romanı

Prof. Dr. Gül İrepoğlu, hep kitap'tan yayınlanan yeni romanı Kavuşmak'ta; içinden rengarenk ezgiler taşan, gizli kalmış bir müzik kutusunu açıyor ve iki ayrı zaman diliminde yaşanan, pürüzsüz olmasa da görkemli iki aşkı birden anlatıyor.

müzikle bezeli bir aşk romanı

Prof. Dr. Gül İrepoğlu, hep kitap'tan yayınlanan yeni romanı Kavuşmak'ta; içinden rengarenk ezgiler taşan, gizli kalmış bir müzik kutusunu açıyor ve iki ayrı zaman diliminde yaşanan, pürüzsüz olmasa da görkemli iki aşkı birden anlatıyor.

Kaynak: Dunya.com

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