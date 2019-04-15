müzikle bezeli bir aşk romanı

Prof. Dr. Gül İrepoğlu, hep kitap'tan yayınlanan yeni romanı Kavuşmak'ta; içinden rengarenk ezgiler taşan, gizli kalmış bir müzik kutusunu açıyor ve iki ayrı zaman diliminde yaşanan, pürüzsüz olmasa da görkemli iki aşkı birden anlatıyor.