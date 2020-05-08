"Müzik, yemek hazzını etkiliyor" değerlendirmesi Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Müzik, yemek hazzını etkiliyor" değerlendirmesi Açıklaması

08.05.2020 14:38 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:38

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer, müziğin, yemekten alınan zevki artırdığını söyledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer, müziğin, yemekten alınan zevki artırdığını söyledi.

Aynı zamanda Balkan Senfoni Orkestrası Şefi olan Zafer, TÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen tarafından sanal ortamda düzenlenen "Ülkeler, Müzikleri ve Yemekleri" söyleşisine katıldı.

Prof. Dr. Zafer, burada yaptığı konuşmada, müziğin insan hayatında önemli bir yere sahip olduğunu ve insanların ruh halini etkilediğini söyledi.

Müzik ve yemek ilişkisi üzerine birçok deneysel çalışma yapıldığını anlatan Zafer, müzik karakteri değiştikçe yenen ürünlerin de farklılık gösterdiğini dile getirdi.

Yemek ve müziğin birbirini besleyerek insanlara etki ettiğini ifade eden Zafer, "Örneğin tuzlu bir yemek yenildiğinde yemek yiyenler daha fazla tuz tüketmemesi için fondaki müzikler hafif oluyor. Diğer yandan salata yenirken yüksek sesli bir müzik dinlenmesi salatadan alınan hazzın yüksek olmasını sağlıyor. Bu konuyla ilgili önemli deneysel çalışmalar var. Müzik eşliğinde tüketilen yemekten alınan zevk artıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin, dünyanın en zengin mutfak kültürü olan ülkelerin başında geldiğinin altını çizen Zafer, Türk yemeklerinin ve Türk müziğinin tanıtımının en iyi şekilde yapılması gerektiğini ifade etti.

Burak İşçimen ise müzikle birlikte yenen yemeğin bir hazza dönüştüğünü dile getirdi.

Yemek yerken tercih edilen doğru müziğin yemekten alınan zevki artırdığını vurgulayan İşçimen, müziğin yemek yemekle doğrudan bir bağlantısı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Haber
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Haber
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı Haber
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi Haber
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü Haber
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü
Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi Haber
Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu
Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun...
Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir
Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede 'sorumluluk' çağrısı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi'nde yılın en iyi 11'ine seçildi
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi'nde yılın en iyi 11'ine seçildi
Çinli bilim insanları: Koronavirüs, cinsel yolla da bulaşıyor
Çinli bilim insanları: Koronavirüs, cinsel yolla da bulaşıyor
Sinop'ta Kral Mitridat'ın mezarıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir tünel daha bulundu
Sinop'ta Kral Mitridat'ın mezarıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir tünel daha bulundu
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: Uçan otomobilde liderler arasına gireriz
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: Uçan otomobilde liderler arasına gireriz
Hayvanseverleri ayağa kaldıran görüntü! Kaldırımda duran hamile köpeğe tekme attı
Hayvanseverleri ayağa kaldıran görüntü! Kaldırımda duran hamile köpeğe tekme attı
Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
Eski Başbakan Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu
Eski Başbakan Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu
Tottenhamlı futbolcu Son, zorunlu askerlik görevini yaparak terhis oldu
Tottenhamlı futbolcu Son, zorunlu askerlik görevini yaparak terhis oldu
Silah zoruyla attırılan imza sebebiyle 20 milyon liralık mal varlığını kaybedecek 81 yaşındaki adam kısmi felç geçirdi
Silah zoruyla attırılan imza sebebiyle 20 milyon liralık mal varlığını kaybedecek 81 yaşındaki adam kısmi felç...
Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin
Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin
1 çocuk annesi kadın, kendisini vuran eşinin 1.5 ayda serbest kalmasına gözyaşlarıyla isyan etti
1 çocuk annesi kadın, kendisini vuran eşinin 1.5 ayda serbest kalmasına gözyaşlarıyla isyan etti
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Ümit Özat'ın 'Fenerbahçe'ye gider misin?' sorusuna Arda Turan'dan yanıt: Herkes kendi tarafında güzel
Ümit Özat'ın "Fenerbahçe'ye gider misin?" sorusuna Arda Turan'dan yanıt: Herkes kendi tarafında güzel
İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezen vatandaş, bin lira ceza yazılınca neye uğradığını şaşırdı
İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezen vatandaş, bin lira ceza yazılınca neye uğradığını şaşırdı
Son dakika: Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek
Son dakika: Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek
Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıp Bundesliga'ya dönüyor! Wolfsburg'la anlaşma sağladı
Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıp Bundesliga'ya dönüyor! Wolfsburg'la anlaşma sağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Canan Kaftancıoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Ersin Korkut Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Lionel Messi Nenad Bjelica Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Karar Mayıs Kadın İngiltere
Şu an buradasınız: "Müzik, yemek hazzını etkiliyor" değerlendirmesi Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 15:11:29. #1.15#
title