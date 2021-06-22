Müzik yasak mı? Müzik yasağı nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam normalleşmenin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Vatandaşlar kararların detaylarını merak ederken maske zorunluluğu kalktı mı, konusu araştırıldı. Peki, Müzik yasak mı?