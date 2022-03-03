Müzik yasağı kalktı mı? 2022 eğlence mekanlarındaki müzik yasağı kaldırıldı mı?
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Sağlık Bakanı Koca, dün yaptığı açıklamada eğlence mekanlarında gece 24.00'ten sonra müzik yayını yapılması yasağına da değindi. Müzik yasağı kalktı mı? Eğlence mekanlarındaki müzik yasağı kaldırıldı mı? sorularının yanıtı bu kapsamda merak edildi.
Müzik yasağı kalktı mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 24.00'ten sonra müzik yasağı uygulamasının yakın dönemde kalkacağı kanaatinde olduğuna yönelik çıkışının ardından vatandaşlar müzik yasağının kalkıp kalkmadığını merak etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Bakan Soylu, Kültür ve Sağlık Bakanlarıyla değerlendirme yapacaklarını söylerken, yeni kararlarla ilgili genelge yayımlanacağını da belirtti.
Koronavirüsle mücadelede yasakların gevşetilmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Koca'nın "müzik yasağı" ile ilgili çıkışı sonrası gözler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çevrildi. Bugün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, müzik yasağı kararına ilişkin yeni bir adım atılıp atılmayacağına yönelik soruya Kültür ve Sağlık Bakanlarıyla değerlendirme yapacakları yanıtını verdi.
İçişleri Bakanı Soylu'ya, genelge yayımlanıp yayımlanmayacağı da soruldu. Soylu şu yanıtı verdi:
"Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulunun kararlarını bize iletecek. İlettiği andan itibaren arkadaşlarımız karşılıklı değerlendirmeler yapacak ve akabinde hemen yayımlanacak."