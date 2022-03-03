Müzik yasağı kalktı mı? 2022 eğlence mekanlarındaki müzik yasağı kaldırıldı mı?

Müzik yasağı kalktı mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 24.00'ten sonra müzik yasağı uygulamasının yakın dönemde kalkacağı kanaatinde olduğuna yönelik çıkışının ardından vatandaşlar müzik yasağının kalkıp kalkmadığını merak etti.

MÜZİK YASAĞI KALKTI MI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Bakan Soylu, Kültür ve Sağlık Bakanlarıyla değerlendirme yapacaklarını söylerken, yeni kararlarla ilgili genelge yayımlanacağını da belirtti.

SOYLU: KÜLTÜR VE SAĞLIK BAKANLARIYLA DEĞERLENDİRECEĞİZ

Koronavirüsle mücadelede yasakların gevşetilmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Koca'nın "müzik yasağı" ile ilgili çıkışı sonrası gözler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çevrildi. Bugün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, müzik yasağı kararına ilişkin yeni bir adım atılıp atılmayacağına yönelik soruya Kültür ve Sağlık Bakanlarıyla değerlendirme yapacakları yanıtını verdi.

GENELGE YAYIMLANACAK MI?

İçişleri Bakanı Soylu'ya, genelge yayımlanıp yayımlanmayacağı da soruldu. Soylu şu yanıtı verdi:

"Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulunun kararlarını bize iletecek. İlettiği andan itibaren arkadaşlarımız karşılıklı değerlendirmeler yapacak ve akabinde hemen yayımlanacak."

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