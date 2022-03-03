HES kodu ve maske yasağının kaldırılması sonrası müzik yasağı kaldırıldı mı, konserler serbest mi gibi konular merak edildi. Peki, Müzik yasağı kaldırıldı mı? Konserler serbest mi?

KONSERLER SERBEST Mİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın 81 ilde tatbikat yapılacağını duyurdu. Soylu, 'Yarın tüm Türkiye'de, okullarda kıymetli bir tatbikatımız var. İnşallah yarın 81 ilde vali, kaymakam, il eğitim müdürlerimizle ve öğrencilerle bir tatbikat yapacağız.' dedi. Soylu, saat 24.00'ten sonra müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin 'Kültür Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızla konuyu değerlendireceğiz.' dedi.

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