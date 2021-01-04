Müzik yapmayı özledim
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Müzik yapmayı özledim

04.01.2021 14:42 | Son Güncelleme: 04.01.2021 14:46
Müzik yapmayı özledim

Polat, "2021 yılında inşallah her şey normale döner. Müzik yapmayı ve insanları eğlendirmeyi çok özledim. Bu süre içerisinde yeni müzik ve şarkılar hazırladım. Yeni yılın gelmesiyle ve normalleşmeye başladığımız dönemde müzik dünyası için sürprizlerim olacak" dedi.

Polat, "2021 yılında inşallah her şey normale döner. Müzik yapmayı ve insanları eğlendirmeyi çok özledim. Bu süre içerisinde yeni müzik ve şarkılar hazırladım. Yeni yılın gelmesiyle ve normalleşmeye başladığımız dönemde müzik dünyası için sürprizlerim olacak" dedi. Genç DJ yaptığı "Love of my life" parçası ile Temmuz ayında müzik programlarında ve listelerinde ilk sıraları zorlamıştı.

Kaynak: Hürriyet

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