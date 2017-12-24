Müzik ve Seslerin Balıklar Üzerindeki Etkisini Araştırıyor

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Balıkçılık Teknolojisi Bölümü öğretim görevlisi Halit Kuşku, 'Müziğin Koi Balıklarının Davranışları, Stres ve Gelişimi Üzerine Etkisi' başlıklı doktora tezi hazırlamaya başladı. Farklı 12 sesin balıklar üzerindeki etkisi araştırılan çalışmanın ön sonuçlarına göre, tasavvuf müziği ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla rahatlayan balıkların, şehir gürültüsü sesiyle strese girdiği anlaşıldı.



Öğretim görevlisi Halit Kuşku, ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Sebahattin Ergün danışmanlığında ve Dr. Sevdan Yılmaz'ın katkısıyla 'Müziğin Koi Balıklarının Davranışları, Stres ve Gelişimi Üzerine Etkisi' başlıklı doktora tezini hazırlamak için 1 ay önce çalışmalara başladı. Farklı 12 ses ve müziğin balıklar üzerindeki etkisinin gözlemlenmesi için fakülte binasındaki akvaryumlara su altında çalışabilme özelliğine sahip ses sistemi yerleştirildi. Balıklara her gün, sabah, öğle ve akşam yarımşar saat şehir gürültüsü sesi, Kur'an-ı Kerim tilaveti, tasavvuf ney musikisi ve 'new age' müzik dinletildi.



'KOİ BALIKLARI'NIN HAREKETİ GÖZLENDİ



Şu ana kadar yapılan ön denemelerde, farklı 12 ses ve müzik türünün, gerek Türkiye'de gerekse üretimi yapılan diğer ülkelerde akvaryum sektörü için ekonomik öneme sahip balık türü olan 'koi balıkları'nın hareketlerine etki ettiği tespit edildi. Müzik ve seslerin dinletildiği anlarda alınan görüntüler ve kayıtlar sonucunda, özellikle tasavvuf müziğiyle Kur'an-ı Kerim tilavetinin balıkları rahatlattığı, şehir gürültüsü gibi rahatsız edici seslerin ise strese soktuğu belirlendi. Dinletilen farklı 12 ses arasından, balıklar üzerinde olumlu veya olumsuz etki yaratan en etkili sesler seçilecek. Doktora tezi TÜBİTAK projesi olarak sunulacak.



Öğretim görevlisi Halit Kuşku, doktora tezinin konusu gereği farklı seslerin 'koi balıkları' üzerindeki etkilerini araştırırken ilginç sonuçlar elde ettiklerini belirterek, şunları söyledi:



"Ülkemizde en tanınan ve bilinen balık türlerinden sazangillerin ailesi olan 'koi balıkları' farklı seslere tabi tutuluyor. Akvaryuma lokal olabilecek şekilde verdiğimiz seslerin balıkların üzerindeki etkisine bakıyoruz. Bu bir ön çalışma ve 12 farklı sesi balıklara dinletiyoruz. Alfa, Beta, Gama, Teta ses dalgaları veriyoruz. Dünyada bilinen müziklerden klasik müzik ve Mozart dinletiyoruz. Balık çiftliği gibi işletmelerin ve akvaryum sahiplerinin karşılaştığı en büyük problemlerden biri de bilindiği gibi şehir gürültüsü. Biz de aldığımız kayıtlarla şehir gürültüsünü balıklara dinletiyoruz. Kur'an-ı Kerim, tasavvuf ney musikisi dinletiyoruz. Farklı seslerin balıklar üzerindeki etkilerini araştırıyoruz. Bu parametreleri ölçmeye çalışıyoruz. Farklı 12 sesin en fazla olumlu ve olumsuz etki edenlerini değerlendirip, bu çalışmayı TÜBİTAK projesi olarak sunmayı hedefliyoruz."



- Çanakkale