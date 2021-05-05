"Müzik Susmasın" sloganıyla başlatılan projede süre bir ay daha uzatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Müzik Susmasın" sloganıyla başlatılan projede süre bir ay daha uzatıldı

'Müzik Susmasın' sloganıyla başlatılan projede süre bir ay daha uzatıldı
Bültenler - Haberler | Güncel

Küresel salgın sürecinin olumsuz etkilerini azaltabilmek üzere "Müzik Susmasın" sloganıyla başlatılan projede süre bir ay daha uzatıldı.

Destekler 156 Milyona ulaşacak.

Bakanlığın "Müzik Susmasın" projesi kapsamında aldığı bu yeni kararla, projeden faydalananlara verilen destek 5 aya çıkmış olacak. Destekler, mayıs ayı itibarıyla toplamda yaklaşık 156 milyon liraya ulaşacak.

Haftalık veya günlük yevmiye ücretiyle çalışan ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar başta olmak üzere, işini kaybeden veya işleri durma noktasına gelen ses ve enstrüman sanatçıları ile sektör çalışanlarının projeye katkıları karşılığında destek verilen projede, aynı zamanda üretilen eserlerin geleceğe aktarılması için dijital bir arşiv oluşturuluyor.

Kaynak: Bültenler

Satın aldığı cihazın bozuk çıkmasına sinirlenen şahıs dehşet saçtı
Satın aldığı cihazın bozuk çıkmasına sinirlenen şahıs dehşet saçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Akar Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: "Müzik Susmasın" sloganıyla başlatılan projede süre bir ay daha uzatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 14:34:06. #1.15#

title