"Müzik Şehrin Kalbinde" atıyor

"Müzik Şehrin Kalbinde" atıyorAntalya Büyükşehir Belediyesi'nin "Müzik Şehrin Kalbinde" etkinlikleri kapsamında düzenlediği konserler sürüyor.

"Müzik Şehrin Kalbinde" atıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin "Müzik Şehrin Kalbinde" etkinlikleri kapsamında düzenlediği konserler sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası (ABBO) Üç Kapılar'da konser verdi. Orkestranın çaldığı şarkılara danslarıyla ve alkışlarıyla eşlik eden Antalyalılar keyifli görüntüler oluşturdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen 'Müzik Şehrin Kalbinde' etkinliği yaz akşamlarına renk katmaya devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası Cumhuriyet Meydanı'nın ardından bu kez yine kalabalık bir nokta olan tarihi Üç Kapılar'da (Hadrianus Kapısı) konser verdi.

DANSLARIYLA EŞLİK ETTİLER

Üç Kapılar'da surların önünde gerçekleşen konseri Antalyalılar ve turistler ilgiyle izledi. Bandonun çaldığı şarkılara danslarıyla katkı koyan Antalyalılar, gönüllerince eğlendi. Konseri izleyenler bandonun ard arda çaldığı hareketli şarkılarla keyifli bir yaz akşamı yaşadı.

MÜZİK RÜZGARI ESTİ

Sıcak yaz akşamlarına müzik rüzgarıyla renk katan Antalya Büyükşehir Belediyesi bando ve Orkestrası 14 Temmuz Çarşamba akşamı 19. 00'da Kışlahan Kapalı Çarşı önünde Antalyalılarla buluşacak.

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Kaynak: Habermetre