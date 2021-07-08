Müzik Şehrin Kalbinde
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Müzik Şehrin Kalbinde

Müzik Şehrin Kalbinde
Habermetre - Haberler | Toplum

Müzik Şehrin KalbindeAntalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası, "Müzik Şehrin Kalbinde" etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi.

Müzik Şehrin Kalbinde

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası, "Müzik Şehrin Kalbinde" etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi. ABBO, Antalyalılara keyifli saatler yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya'nın farklı noktalarında gerçekleştirilen 'Müzik şehrin Kalbinde' etkinliği devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası, vatandaşların ve turistin yoğunlukta olduğu Cumhuriyet Meydanı'nda muhteşem bir konser verdi.

EĞLENCELİ SAATLER

Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği konserde Antalyalılar eğlenceli saatler geçirdi. Konseri izleyen turistler de eğlenceye ortak oldu. Bol bol dans eden Antalyalılar keyifli anlar yaşarken Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür etti. Müzik şehrin kalbinde etkinlikleri 12 Temmuz Pazartesi Hadrian Kapısı (Üç Kapılar), 14 Temmuz Çarşamba Kışlahan Kapalı Çarşı Saat 19. 00'da Antalyalılarla buluşacak.

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Kaynak: Habermetre

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