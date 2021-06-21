Müzik Şehri Sivas'ın 5 Noktasından Türküler Yankılandı…
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Müzik Şehri Sivas'ın 5 Noktasından Türküler Yankılandı…

Müzik Şehri Sivas'ın 5 Noktasından Türküler Yankılandı…
Habermetre - Haberler | Toplum

21 Haziran Dünya Müzik Günü nedeniyle Belediyemiz tarafından şehrin beş farklı noktasında müzik dinletisi düzenlendi.

21 Haziran Dünya Müzik Günü nedeniyle Belediyemiz tarafından şehrin beş farklı noktasında müzik dinletisi düzenlendi.

Dünya müzik gününde, müzik şehri Sivas'ta yerel sanatçıların seslendirdiği birbirinden güzel türküler, şarkılar yankılandı. Etkinlik; Millet Bahçesi, Ethem Bey Parkı, Kongre Müze Bahçesi, Şifaiye Medresesi önü, Kent Meydanı gibi Sivaslıların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde gerçekleştirildi.

Belediyemiz tarafından yerel sanatçılara destek olmak ve vatandaşların hoş vakit geçirmelerini sağlamak için düzenlenen etkinlik gün boyunca devam etti. Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, sanatçıların seslendirdiği bölgeleri ziyaret ederek söylenen türkülere eşlik etti.

Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, "Dünya müzik günü nedeniyle hem yerel sanatçılarımıza destek olmak, hem de müzik kültürümüzü şehrin dört bir yanında tanıtmak adına müzik dinletisi düzenliyoruz. Pandemi kurallarına da uyarak sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Yerel sanatçılarımıza birlikte meydanda, Kongre Binasının yanında, Tarihi Çifte Minareli medresenin yanında, Millet Bahçesinde ve Ethembey parkında olmak üzere beş farklı bölgede hemşerilerimizin Pandemi stresini atmak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. " dedi.

Etkinliğin diğer bir amacının da Pandemiden olumsuz etkilenen yerel sanatçılara destek vermek olduğunu ifade eden Başkanımız Bilgin, "Organizasyonumuza vatandaşlarımızın ilgisi oldukça güzel. Bu etkinliğimizi inşallah önümüzdeki süreçte haftanın belli günlerinde tekrar düzenleyeceğiz. " ifadelerini kullandı.

Oluşturma Tarihi : 21 Haziran, 2021

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Kaynak: Habermetre

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