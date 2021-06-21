"Müzik şehri" Kırşehir'den 17 beste TRT repertuvarına girdi

UNESCO'nun müzik dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na Türkiye'den dahil edilen ilk ve tek kent olan Kırşehir'de, bir öğretim üyesinin 17 bestesi, TRT repertuvarına alındı.

UNESCO'nun müzik dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na Türkiye'den dahil edilen ilk ve tek kent olan Kırşehir'de, bir öğretim üyesinin 17 bestesi, TRT repertuvarına alındı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kubilay Kolukırık'a ait şarkı formunda 8, ilahi formunda 7, saz semaisi formunda 2 bestesi TRT Repertuvar Kurulunda kabul gördü.

Kolukırık, AA muhabirine, hazırladığı 17 bestenin repertuvara girmesi için bu yılın ocak ayında TRT Repertuvar Kuruluna başvuruda bulunduğunu söyledi.

Yapılan değerlendirmede bestelerinin kabul gördüğünü belirten Kolukırık, "Şarkı, ilahi ve saz semaisi formlarında hazırladığım besteler kurul tarafından kabul edildi. 17 beste TRT repertuvarına girmiş oldu. Müzik şehri Kırşehir'den TRT repertuvarına beste girmesi de ayrı bir anlam taşımaktadır." dedi.

Prof. Dr. Kolukırık, daha önce de 25 eserinin TRT repertuvarına girdiğini vurgulayarak, beste üretmeye devam edeceğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız