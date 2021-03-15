Kırşehir Belediyesi, Ulusal Müzik Çalıştayı protokolü imzaladı
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Kırşehir Belediyesi, Ulusal Müzik Çalıştayı protokolü imzaladı

15.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:44
Kırşehir Belediyesi, Ulusal Müzik Çalıştayı protokolü imzaladı

Kırşehir Belediyesi, Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi ile Ulusal Müzik Çalıştayı protokolü imzaladı.

Kırşehir Belediyesi, Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi ile Ulusal Müzik Çalıştayı protokolü imzaladı.

UNESCO Müzik Şehri Ağı kapsamında Dünya Müzik Şehri olan Kırşehir'de, 7-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Kırşehir Ulusal Müzik Çalıştayı'nın protokolü Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Nurhan Ölmez arasında imzalandı.

Düzenlenecek olan Ulusal Müzik Çalıştayı'nda Anadolu Abdal Geleneği ile ilgili konular hakkında sunumlar gerçekleştirilecek. 7 farklı üniversiteden bu alanda uzmanlaşan akademisyenlerin konuşmacı olarak katılacağı çalıştaya, bu alanda eserler vermiş olan yazarlar, aydınlar ve sanatçılar da katılım gösterecek. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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