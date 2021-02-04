"Müzik şehri" Kırşehir'de Kovid-19'a rağmen keman ve piyano eğitimleri sürdürülüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"Müzik şehri" Kırşehir'de Kovid-19'a rağmen keman ve piyano eğitimleri sürdürülüyor

04.02.2021 14:57 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:00

UNESCO'nun müzik dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na Türkiye'den dahil edilen ilk kent Kırşehir'de genç yeteneklerin yetiştirilmesi için keman ve piyano eğitimlerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de devam ediliyor.

UNESCO'nun müzik dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na Türkiye'den dahil edilen ilk kent Kırşehir'de genç yeteneklerin yetiştirilmesi için keman ve piyano eğitimlerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de devam ediliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Cacabey Gençlik Merkezi Müdürü Hakan Avşar, AA muhabirine, Kovid-19 tedbirlerine uygun olarak 10'ar kişiyi geçmeyecek gruplar halinde genç ve çocuklara keman ile piyano eğitimleri verdiklerini söyledi.

Avşar, salgın nedeniyle kurslara gelenlerin sayısı azalsa da tedbirleri alarak eğitime devam ettiklerini vurguladı.

Müzik öğretmeni Zekiye Çörten de uzun süredir merkezde görev yaptığını, haftanın 4 günü ayda 32 saat keman ve piyano eğitimi verdiğini dile getirdi.

Uzun süredir kurslara devam eden öğrencileri olduğunu anlatan Çörten, "Öğrencilerimiz buranın ortamını çok seviyor. Sevdikleri için de devam etmek istiyorlar. Aileleri de çocukların ilgisinden memnun. Çocuklarımızla konuşuyoruz, ilerleyen yaşlarda da müziğe devam etmek istiyorlar." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Muharrem İnce Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Numan Kurtulmuş
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Didem Kınalı Tuba Büyüküstün
Spor Ömer Ali Okan Buruk Cenk Tosun Ersun Yanal Hakan Kutlu
Tüm Haberler Ankara Rektör Antalya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Müzik şehri" Kırşehir'de Kovid-19'a rağmen keman ve piyano eğitimleri sürdürülüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 15:23:54. #1.14#
title