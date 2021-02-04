"Müzik şehri" Kırşehir'de Kovid-19'a rağmen keman ve piyano eğitimleri sürdürülüyor

UNESCO'nun müzik dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na Türkiye'den dahil edilen ilk kent Kırşehir'de genç yeteneklerin yetiştirilmesi için keman ve piyano eğitimlerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de devam ediliyor.

UNESCO'nun müzik dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na Türkiye'den dahil edilen ilk kent Kırşehir'de genç yeteneklerin yetiştirilmesi için keman ve piyano eğitimlerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de devam ediliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Cacabey Gençlik Merkezi Müdürü Hakan Avşar, AA muhabirine, Kovid-19 tedbirlerine uygun olarak 10'ar kişiyi geçmeyecek gruplar halinde genç ve çocuklara keman ile piyano eğitimleri verdiklerini söyledi.

Avşar, salgın nedeniyle kurslara gelenlerin sayısı azalsa da tedbirleri alarak eğitime devam ettiklerini vurguladı.

Müzik öğretmeni Zekiye Çörten de uzun süredir merkezde görev yaptığını, haftanın 4 günü ayda 32 saat keman ve piyano eğitimi verdiğini dile getirdi.

Uzun süredir kurslara devam eden öğrencileri olduğunu anlatan Çörten, "Öğrencilerimiz buranın ortamını çok seviyor. Sevdikleri için de devam etmek istiyorlar. Aileleri de çocukların ilgisinden memnun. Çocuklarımızla konuşuyoruz, ilerleyen yaşlarda da müziğe devam etmek istiyorlar." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız