"Müzik şehri" Kırşehir ABD'de düzenlenen çevrim içi müzik festivalinde tanıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Müzik şehri" Kırşehir ABD'de düzenlenen çevrim içi müzik festivalinde tanıtıldı

'Müzik şehri' Kırşehir ABD'de düzenlenen çevrim içi müzik festivalinde tanıtıldı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Kültür Sanat

UNESCO tarafından müzik dalında Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınan Kırşehir'in, ABD'de çevrim içi düzenlenen "Davulun Yolculuğu" adlı Uluslararası Müzik Festivali'nde tanıtıldığı bildirildi.

UNESCO tarafından müzik dalında Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınan Kırşehir'in, ABD'de çevrim içi düzenlenen "Davulun Yolculuğu" adlı Uluslararası Müzik Festivali'nde tanıtıldığı bildirildi.

Kırşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyede bünyesinde Abdal kültüründen gelen usta sanatçıların oluşturduğu grubun davul ve zurna ile gerçekleştirdiği gösterinin video görüntüleriyle festivale katılım sağlandığı belirtildi.

Festivalde Yaratıcı Şehirler Ağı'ndaki 18 ülkenin şehirlerinden geleneksel müzisyenler ve kültür taşıyıcılarının gösterilerinin yer aldığı ifade edilen açıklamada, müzik şehri Kırşehir'in gösteri videosunun da çevrim içi bağlantı ile paylaşıldığı aktarıldı.

Uluslararası Müzik Festivali'nin ABD'nin Yaratıcı Şehirler Ağı'ndaki kenti Kansas City'de organize edildiği vurgulanan açıklamada, Kırşehir Belediyesi bünyesindeki ustalar topluluğunun açık alanda davul ve zurna ile yaptıkları gösterinin videosunun yer aldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Angela Merkel Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emel Sayın Acun Ilıcalı Demet Akalın Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Müzik şehri" Kırşehir ABD'de düzenlenen çevrim içi müzik festivalinde tanıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 10:38:40. #1.16#

title