"Müzik şehri" Kırşehir ABD'de düzenlenen çevrim içi müzik festivalinde tanıtıldı

UNESCO tarafından müzik dalında Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınan Kırşehir'in, ABD'de çevrim içi düzenlenen "Davulun Yolculuğu" adlı Uluslararası Müzik Festivali'nde tanıtıldığı bildirildi.

UNESCO tarafından müzik dalında Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınan Kırşehir'in, ABD'de çevrim içi düzenlenen "Davulun Yolculuğu" adlı Uluslararası Müzik Festivali'nde tanıtıldığı bildirildi.

Kırşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyede bünyesinde Abdal kültüründen gelen usta sanatçıların oluşturduğu grubun davul ve zurna ile gerçekleştirdiği gösterinin video görüntüleriyle festivale katılım sağlandığı belirtildi.

Festivalde Yaratıcı Şehirler Ağı'ndaki 18 ülkenin şehirlerinden geleneksel müzisyenler ve kültür taşıyıcılarının gösterilerinin yer aldığı ifade edilen açıklamada, müzik şehri Kırşehir'in gösteri videosunun da çevrim içi bağlantı ile paylaşıldığı aktarıldı.

Uluslararası Müzik Festivali'nin ABD'nin Yaratıcı Şehirler Ağı'ndaki kenti Kansas City'de organize edildiği vurgulanan açıklamada, Kırşehir Belediyesi bünyesindeki ustalar topluluğunun açık alanda davul ve zurna ile yaptıkları gösterinin videosunun yer aldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız