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Müzik platformu Muud artık Tivibu'da

Türk Telekom, dijital kanalları arasında geliştirdiği uygulamalarla, dijital müzik platformu Muud'un içeriklerini, Tivibu İnteraktif Servisler üzerinden evlere taşıyor.

Müzik platformu Muud artık Tivibu'da
28.07.2020 13:01 | Son Güncelleme: 28.07.2020 13:01

Türk Telekom, dijital kanalları arasında geliştirdiği uygulamalarla, dijital müzik platformu Muud'un içeriklerini, Tivibu İnteraktif Servisler üzerinden evlere taşıyor.

Türk Telekom açıklamasına göre, Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud, Tivibu IPTV üzerinden evlere de giriyor.

Tivibu üzerinde İnteraktif Servisler'de de yerini alan Muud uygulamasına giriş yapan kullanıcılar, kişiselleştirdikleri listelerle, reklamlarla karşılaşmadan sınırsız müzik dinleyebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu, yeni uygulamanın kullanıcılardan yoğun ilgi gördüğünü ve Tivibu'nun en çok kullanılan servislerinden biri haline geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tivibu'daki İnteraktif Servisler'de yer alan uygulamamızın, web üzerinden ulaşılan veya akıllı telefonlara indirilen Muud uygulamasından hız ve pratik kullanım açısından bir farkı bulunmuyor. Kullanıcılarımız milyonlarca yerli ve yabancı şarkı arasından listeler oluşturabiliyor ve reklam olmadan istediği müziği dinlemenin keyfini çıkarıyor. Kullanıcılarına milyonlarca şarkı sunan Muud, sürekli güncellenen içeriğiyle dijital müzik servislerine örnek olmaya devam edecek."

Kaynak: AA

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