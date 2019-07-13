Müzik piyasasını canlandırmaya geliyorlar

Çok kısa bir zaman önce paylaşımını yaptığı türkü projesiyle ilgili bayrama yetiştirmeye çalışacağını açıklayan Mahmut Görgen ayrıca, sözleri Mustafa Kandak tarafından yazılan Ağla Haline isimli çalışmanın da aranjesini tamamlayarak müzik severlere emanet edeceklerini belirtti.

Başarılı sahne performansları ile ismini altın harflerle yazdıran Mahmut Görgen aranjör kimliğini de bir kenara atmak istemiyor ve çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 1 Haziran tarihinde ünlü menajerlerden Anıl Özkan'la anlaşma yaptığını duyuran Mahmut Görgen'in single çalışmalarından sonra turneye çıkması konusunda bir beklenti var.Mahmut Görgen yapmış olduğu açıklamalarda; ''Uzun bir zamandan beri çalışmalar yaptığım türkü projesini ünlü sürpriz bir isimle sizlerle buluşturacakken aynı zamanda Mustafa Kandak'la da Ağla Haline isimli çalışmamızı sizlerle buluşturacağız. Hazırlayacağım 2 farklı single çalışması da farklı dağıtım şirketlerinden çıkacak.Etkinlik takvimimi ve projelerimizi de mümkün oldukça sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyoruz.'' şeklinde konuştu.

Mustafa Kandak ise sahne çalışmalarına yoğun bir şekilde devam edip sahneden sahneye koşturuyor. Sezon boyunca Altınoluk ELYSIUM Live sahnesinde sevenleriyle buluşmaya devam edeceği açıklamalarını yapan Mustafa Kandak; yine yaz sezonu boyunca diğer tatil bölgelerinde sevenleriyle buluşmaya devam edeceklerini belirtti ''Bu sürpriz single çalışmasıyla müzik severlerin karşısında olacağımız için çok heyecanlıyız. Sahnelerime de tüm müzik severleri bekliyorum'' ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Bültenler