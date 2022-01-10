DÜZCE (İHA) - Görme engelli üniversite öğrencisi hayatını müzikle değiştirdi

DÜZCE Düzce'de yaşayan görme engelli üniversite öğrencisi Alihan Sallı, azmi ve yeteneğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Hayatını müzikle değiştiren, 9 enstrüman çalabilen ve boş zamanlarında sahne alan 26 yaşındaki genç, "İnsanlara tavsiyem, engelli bireyleri anlamak için onların iç dünyasını keşfetsinler. Garipsemektense desteklesinler" dedi.

Doğuştan görme engelli 26 yaşındaki Alihan Sallı, Düzce Üniversitesi Türk Müziği son sınıfta eğitim görüyor. Bu sene okulunu bitirecek olan Alihan Sallı'nın diğer özelliği ise hayatının başköşesine koyduğu müzik aşkı. 9 enstrüman ve ritim çalgılarının tamamını kullanabilen Sallı, boş zamanlarını kafe, restoran ve otellerde sahne alıyor. Kemandan uda, gitardan piyanoya kadar birçok müzik aletini kullanabilen genç, sahne alarak hem okul masraflarını karşılıyor hem de kendine özgüven aşılıyor.

"Yaşıtlarım dışarıda oynarken ben müzik çalışırdım"

Babasının da müzisyen olduğunu söyleyen Şallı, "Müziğe 5-6 yaşlarında babamdan dolayı ritim çalarak başladım. Babam ritim çalar, şarkı söylerdi. 7-8 yaşında gitar eğitimi, piyano, keman, ud, cümbüş, bağlama ve ses eğitimleri aldım. Böyle böyle kendimi geliştirdim. 9 enstrüman çalıyorum. Bu enstrümanlara da sahne yapacak kadar hakimim. Piyano, ud, gitar, bağlama, cümbüş, akordeon, keman, mandolin, darbuka, bongo, davul ve tef gibi enstrümanlar çalıyorum. Müzik heves ve merak uyandırıyor başlarda. Bunun üzerine de biraz yetenek, çalışma eklenince bir şekilde oluyor. Yaşıtlarım dışarıda oynarken ben kendimi müzik odasına kapatırdım ve saatlerce müzik çalışırdım. 1 buçuk saat ud çalışırken bırakır bir süre dinlenir, 1 buçuk saat de piyano çalışırdım. Böyle böyle saatlerimi harcadım. Asıl önemli olan çalışmak" dedi.

"Müzik hayatım"

Müziğin hayatındaki yerini anlatan Alihan Sallı, "Müzik benim tam olarak hayatım. 'Müzik olmazsa ne yapardım?' diye bazen düşünüyorum. Sanırım bir şey yapamazdım, müziksiz olmuyor. Yeri geliyor 3 gün sahneye çıkmadığım oluyor. Kendimi rahat hissetmiyorum. Kendim yapmasam bile arkadaşlarımın sahnesine gidiyorum. En azından orada sahneye çıkıyorum. Yani müzik olmadan, sahne olmadan yapamıyorum. Şimdilik Düzce'de kafelerde, otellerde ve restoranlarda sahne alıyorum" diye konuştu.

"Garipsemeyin, destekleyin"

Bazı insanların kendisini görünce çok şaşırdığını söyleyen Sallı, "İnsanlar beni görünce şaşırıyor, bunu nasıl yaptığımı soruyorlar. Aslında insanlar engelli bireylere alışkın değil. Çok fazla engelli bireylerle bir arada bulunmamışlar ve garipsiyorlar. İnsanlara tavsiyem ise genel olarak engelli bireyleri anlamak için onların iç dünyasını keşfetsinler. Garipsemektense desteklesinler" dedi.