Müzik Öğretmenliği Bölümü, Lisans (Türkçe) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Kıbrıs

Müzik Öğretmenliği Bölümü, Lisans (Türkçe)Sınav, 9-10 Eylül 2021 tarihlerinde hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hem de Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilere yönelik, MS Teams üzerinden çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecek.

Müzik Öğretmenliği Bölümü, Lisans (Türkçe)Sınav, 9-10 Eylül 2021 tarihlerinde hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hem de Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilere yönelik, MS Teams üzerinden çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecek. Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin özel yetenek sınavına girebilmeleri için, Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) en düşük 800 bininci başarı sırasına sahip olması gerekiyor. Yetenek sınavında adaylardan tek, iki, üç ve dört ses duyma, ezgi ve ritim tekrarı, İstiklal Marşı ve kendi seçecekleri bir şarkıyı söyleme, çaldığı bir çalgı ile istediği parçaları seslendirmeleri istenecek. Sınava başvurular KKTC vatandaşları için 0392 630 1982/1420 numaralı telefonlardan ya da cemil. tugcan@emu. edu. tr e-mail adresinden yapılabilir. Türkiye vatandaşı öğrenciler için ise başvurular DAÜ Türkiye Tanıtım Bürolarına telefon ve e-posta aracılığıyla ya da yüz yüze yapılabiliyor. Bölümümüz hakkında daha detaylı bilgi için web sitemizi http://fedu. emu. edu. tr ziyaret edebilir, Bilgi Talep Formu 'nu doldurabilir veya 0392 630 19 82 numaralı telefonu arayarak bize ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Habermetre