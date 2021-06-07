Müzik öğretmenlerinden şehit Aybüke öğretmen anısına klip
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Müzik öğretmenlerinden şehit Aybüke öğretmen anısına klip

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Muttalip Yalçın - Haberler | Yaşam

Müzik öğretmenlerinden şehit Aybüke öğretmen anısına klip Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütü üyelerinin düzenlediği silahlı saldırı da şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Türkiye'nin farklı illerinde görev yapan müzik öğretmenleri tarafından hazırlanan kliple anıldı.

Müzik öğretmenlerinden şehit Aybüke öğretmen anısına klip

ÇORUM - Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütü üyelerinin düzenlediği silahlı saldırı da şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Türkiye'nin farklı illerinde görev yapan müzik öğretmenleri tarafından hazırlanan kliple anıldı.

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın vefatının 4. yıl dönümü nedeniyle sözleri ve bestesi Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Hakan Önsöz'e ait olan "Adı Aybüke" adlı şarkının müzik öğretmenleri yer aldı.

Şarkının dizelerinin 16 yıldır kendisinde saklı kaldığını dile getiren müzik öğretmeni Hakan Önsöz, "16 yıl kadar önce başladığım bir çalışma, zaman içerisinde evrilerek 'Adı Aybüke' adlı eseri ortaya çıkardı. Şehit öğretmenlerle başladı hikaye. Ben de onlardan birisi olabilirdim. Bazen sınıfta öğrencilerime çaldım, söyledim ama sanki hep bir dörtlük eksik gibiydi. Şarkı kendisini tamamlamayı bekliyordu. Şimdi düşünüyorum da hep eksik kalsaydı keşke. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü'nden aradılar. Çorumlu Şehit Müzik Öğretmeni Aybüke Yalçın ile ilgili bir çalışma yapmak istediklerini, bu konuda benim de bir yardımım olup olamayacağını sordular. Hiç düşünmeden "tamam" dedim. Zaten temelleri var olan bir çalışmaya, sadece son dizeleri eklemek kalmıştı" dedi.

"Müzik öğretmenlerine bir görevdi aslında bu çalışma" diyen Hakan Önsöz, "Bir de üstüne, Aybüke öğretmenimizin hemşehrimiz olması bu çalışmayı sağlam bir zemine oturtmaya yetmişti. Güzel Sanatlar Lisesi'nde görev yaptığım yıllardaki öğrencilerime ulaştım. 12 tane Aybüke'ye. Onun gibi olan, onun gibi kokan. Konuyu anlatınca, Aybüke'yi duyunca "tamam hocam" dediler. Çalışma boyunca onu hep yanımızda hissettik" ifadelerini kullandı.

Müzik öğretmenleri tarafından seslendirilen şarkı büyük beğeni topladı.

Müzik öğretmenlerinden şehit Aybüke öğretmen anısına klip
Müzik öğretmenlerinden şehit Aybüke öğretmen anısına klip
Müzik öğretmenlerinden şehit Aybüke öğretmen anısına klip
Müzik öğretmenlerinden şehit Aybüke öğretmen anısına klip

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Muttalip Yalçın

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