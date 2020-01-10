Müzik öğretmenlerinden oluşan koro ilk sahnesini aldı
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Müzik öğretmenlerinden oluşan koro ilk sahnesini aldı

Hatay'da görev alan müzik öğretmenleri tarafından, "Hatay'da Sanat Var" projesi kapsamında oluşturulan koro, ilk konserini verdi.

10.01.2020 22:47 | Son Güncelleme: 10.01.2020 22:49
Müzik öğretmenlerinden oluşan koro ilk sahnesini aldı

'da görev alan müzik öğretmenleri tarafından, "Hatay'da Sanat Var" projesi kapsamında oluşturulan koro, ilk konserini verdi.

Kültür Merkezi'nde 50 müzik öğretmeninin sahne aldığı konserde, Tük Halk Müziği eserleri seslendirildi.

Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli, konser sonrası yaptığı konuşmada, bu oluşumun örnek teşkil ettiğini belirterek öğretmenleri tebrik etti.

Konsere İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, İl Kültür ve Turizm müdürü Hüsnü Işıkgör ve çok sayıda öğretmen ile aileleri katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Müzik öğretmenlerinden oluşan koro ilk sahnesini aldı
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