Müzik öğretmenlerinden öğrencilere 'EBA' şarkısı Müzik öğretmenlerinden öğrencilere 'EBA' şarkısı İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademileri Koordinatörlüğünde 9 müzik öğretmeni öğrenciler için bir araya geldi.

Müzik öğretmenlerinden öğrencilere 'EBA' şarkısı

İSTANBUL - İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademileri Koordinatörlüğünde 9 müzik öğretmeni öğrenciler için bir araya geldi. EBA TV'ye vurgu yapan öğretmenler, hiç eğitimsiz olur mu öğrenmeden durulur mu diyerek, öğrenciler için şarkı söyleyip video hazırladı.

Çin'de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına almaya devam eden korona virüsü Türkiye'de de görülmesinin ardından okullar tatil edilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin eve de eğitimlerine devam edebilmesi için uzak eğitim sistemine geçilmişti. Bu kapsamda EBA TV açılarak çocuklara ders verilmeye başlanmıştı. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademileri Koordinatörlüğünde 9 müzik öğretmeni de çocuklara moral vermek için bir araya geldi. Öğretmenler, eğitimsiz olur mu öğrenmeden durulur mu diyerek öğrenciler için hep birlikte şarkı söyleyerek video hazırladı.

Kaynak: İHA